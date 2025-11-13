الثامن على التوالي.. فرنسا تتأهل إلى كأس العالم برباعية في شباك أوكرانيا

سحق منتخب فرنسا ضيفه منتخب أوكرانيا بأربعة أهداف دون رد ضمن منافسات الجولة قبل الأخيرة لمجموعات تصفيات قارة أوروبا المؤهلة لكأس العالم 2026.

الهدف الأول سجله كيليان مبابي في الدقيقة 55 من ركلة جزاء.

وفي الدقيقة 76 سجل مايكل أوليسيه الهدف الثاني بعد تمريرة من العائد نجولو كانتي.

ثم عاد كيليان مبابي وسجل الثالث في الدقيقة 83، ليصل مبابي إلى 400 هدف في مسيرته.

وصار مبابي ثالث فرنسي في التاريخ يصل إلى 400 هدف، بعد تييري هنري وكريم بنزيمة.

الحفل استمر بصناعة مبابي هذه المرة، حيث سجل هوجو إكيتيكي مهاجم ليفربول الهدف الرابع في الدقيقة 88.

النتيجة حسمت تأهل فرنسا، بـ 13 نقطة من 5 مباريات على صدارة المجموعة الرابعة.

وسددت الخسارة ضربة قوية لأوكرانيا في حظوظ التأهل للملحق العالمي، إذ صارت مضطرة للفوز على أيسلندا في الجولة الأخيرة قبل التأهل.

التساوي في عدد النقاط يحيل التأهل إلى فارق الأهداف، والآن أيسلندا لديها 7 نقاط، وكذلك أوكرانيا، ولكن فارق أهداف أيسلندا +4، بينما فارق أوكرانيا -3.

ويلتقي الفريقان يوم الأحد 16 نوفمبر، بينما تلعب فرنسا مع أذربيجان المتذيلة بنقطة وحيدة.

وبذلك يتأهل منتخب فرنسا إلى كأس العالم للمرة الـ 17 في تاريخه، والثامنة على التوالي.

الديوك فازوا بالبطولة مرتين عبر التاريخ، في 1998 و2018.

كذلك هم أصحاب المركز الثاني في النسخة الماضية 2022، عقب خسارة النهائي أمام الأرجنتين بركلات الترجيح.