البطاقة الحمراء الأولى.. طرد رونالدو ضد أيرلندا يهدد مشاركته في كأس العالم 2026

تعرض كريستيانو رونالدو قائد منتخب البرتغال للطرد ضد أيرلندا في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحل منتخب البرتغال ضيفا على أيرلندا في الجولة قبل الأخيرة من التصفيات الأوروبية المؤهلة للمونديال.

ويتقدم منتخب أيرلندا أمام أنصاره بهدفين في الشوط الأول.

وفي الدقيقة 61 عاد الحكم لتقنية الفيديو لمراجعة حالة ضرب رونالدو لمدافع أيرلندا بالمرفق بدون كرة.

وعقب نهاية المراجعة عاد الحكم لأرض الملعب وأشهر بطاقة حمراء في وجه قائد البرتغال.

وفي حال عوقب رونالدو بالإيقاف لمباراة واحدة سيغيب عن الجولة الأخيرة من التصفيات.

وسيغيب رونالدو بذلك عن مواجهة أرمينيا يوم الأحد المقبل في الجولة الأخيرة من التصفيات الأوروبية.

وإذا ارتفعت مدة العقوبة لأكثر من مباراة فسيغيب بذلك عن بداية مشوار البرتغال في كأس العالم 2026 حال تأهلها.

وتعد تلك أول بطاقة حمراء يتلقها رونالدو بقميص منتخب البرتغال في المباراة رقم 226 خلال مسيرته الدولية.

ورغم الخسارة يتصدر منتخب البرتغال الترتيب برصيد 10 نقاط في مجموعته حتى الآن، ويليه المجر برصيد 8 نقاط.

وإذا انتهت المباراة بفوز أيرلندا سيرتفع رصيدها لـ 7 نقاط في المركز الثالث وتشتعل الأمور في الجولة الأخيرة لحسم المتأهل.