يعتزل بعمر 32 عاما؟ بشكتاش يعلن إقامة مؤتمر لحسم مصير رافا سيلفا

أعلن نادي بشكتاش التركي إقامة مؤتمر صحفيا يوم السبت المقبل لحسم مصير رافا سيلفا لاعب الفريق البرتغالي.

رافا سيلفا النادي : بشكتاش بشكتاش

وسيحضر سيردال أديلي رئيس النادي وسيرجين يالشين المدير الفني المؤتمر الصحفي الذي سيعقد بعد يومين في مقر النادي.

وأوضح النادي في بيانه أن اللاعب البرتغالي طلب بالحصول على إذن للغياب عن التدريبات حتى يوم السبت المقبل ليتمكن من لقاء أسرته ووكيله.

Kulübümüzden Bilgilendirme Başkanımız Serdal Adalı ve Teknik Direktörümüz Sergen Yalçın’ın katılımlarıyla 15 Kasım Cumartesi günü BJK Nevzat Demir Tesisleri’nde başta profesyonel futbolcumuz Rafa Silva’nın kulübümüzdeki geleceği olmak üzere Futbol A Takımımızın gündemindeki… pic.twitter.com/cQUM7uNuDz — Beşiktaş JK (@Besiktas) November 13, 2025

ووفقا لتقرير عبر موقع "haberler" التركي فإن صاحب الـ 32 عاما لا يرغب في اللعب تحت قيادة يالشين المدير الفني.

ووفقا لتقارير أخرى فإن سيلفا يفكر في اعتزال كرة القدم دون إكمال الموسم.

ولم يتواجد البرتغالي في مران بشكتاش اليوم الخميس ولم يعلن أسبابه قبل أن يصدر النادي بيانه.

ومنذ انضمامه في صيف 2024 للنسور التركية خاض سيلفا 23 مباراة وسجل 16 هدفا في 65 مباراة بقميص الفريق.

ويحتل بشكتاش المركز السادس برصيد 20 نقطة بفارق 9 نقاط عن جالاتاسراي المتصدر بعد مرور 12 جولة.