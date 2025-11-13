كرة سلة - الأهلي يتفوق على سبورتنج في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط
الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 22:46
كتب : FilGoal
تفوق الأهلي على سبورتنج في مرحلة ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة 2025.
وفاز الأهلي بنتيجة 83-64 في لقاء الكبار الذي أقيم على صالة برج العرب الرئيسية في الإسكندرية.
وقبلها انتصر الأهلي في مباراة الناشئين تحت 18 عاما بنتيجة 79-57.
ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة من مباراتي الإياب لحسم تأهله للمباراة النهائية.
وستقام مباراتي الإياب يوم السبت المقبل.
إذ تنطلق مواجهة المرتبط في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما تقام مباراة الرجال في السابعة مساءً، وذلك على صالة برج العرب التي تستضيف منافسات الدور نصف النهائي.
وكانت منافسات الدور نصف النهائي قد انطلقت أمس بمواجهتي الاتحاد وسموحة، حيث فاز الموج الأزرق في لقاء الرجال، فيما تغلب زعيم الثغر في مباراة المرتبط.
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج ويتوج بدوري المرتبط للسيدات كرة سلة - سموحة يتفوق على الاتحاد السكندري في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات كرة سلة - الكشف عن مواعيد قبل نهائي دوري المرتبط رجال كرة سلة - الكشف عن موعد نهائي دوري المرتبط للسيدات كرة سلة – الأهلي والاتحاد إلى نصف نهائي الدوري المرتبط كرة سلة – الأهلي إلى نهائي مرتبط السيدات بالفوز على سموحة كرة سلة – دون انتظار مباراة الكبار.. الزمالك يودع دوري المرتبط بعد الخسارة من سموحة