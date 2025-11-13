كرة سلة - الأهلي يتفوق على سبورتنج في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 22:46

كتب : FilGoal

الأهلي كرة سلة

تفوق الأهلي على سبورتنج في مرحلة ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط لكرة السلة 2025.

وفاز الأهلي بنتيجة 83-64 في لقاء الكبار الذي أقيم على صالة برج العرب الرئيسية في الإسكندرية.

وقبلها انتصر الأهلي في مباراة الناشئين تحت 18 عاما بنتيجة 79-57.

ويحتاج الأهلي للفوز في مباراة من مباراتي الإياب لحسم تأهله للمباراة النهائية.

وستقام مباراتي الإياب يوم السبت المقبل.

إذ تنطلق مواجهة المرتبط في تمام الساعة الخامسة مساءً، بينما تقام مباراة الرجال في السابعة مساءً، وذلك على صالة برج العرب التي تستضيف منافسات الدور نصف النهائي.

وكانت منافسات الدور نصف النهائي قد انطلقت أمس بمواجهتي الاتحاد وسموحة، حيث فاز الموج الأزرق في لقاء الرجال، فيما تغلب زعيم الثغر في مباراة المرتبط.

دوري المرتبط كرة سلة كرة سلة الأهلي كرة سلة
