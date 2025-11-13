هاوسن يدافع عن فينيسيوس: الكاميرات تلاحقه طوال الوقت

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 22:41

كتب : FilGoal

دين هاوسن - ريال مدريد

دافع دين هاوسن مدافع ريال مدريد عن زميله فينيسيوس جونيور بعد موجة الانتقادات التي يتعرض لها مؤخرًا، مؤكدًا أن الصورة التي يقدمها الإعلام عن النجم البرازيلي لا تعكس حقيقته داخل الفريق.

وقال هاوسن في تصريحات لراديو ماركا الإسباني: "فينيسيوس شخص رائع وطيب جدًا، لكنه لاعب كبير، وأي تصرف بسيط منه يتحول إلى قضية. أعتقد أن الانتقادات الموجهة له مبالغ فيها في أحيان كثيرة وغير ضرورية."

وأضاف: "كل الكاميرات تلاحقه طوال المباراة، وإذا ركزت على أي لاعب لمدة 90 دقيقة ستجد منه شيئًا. لو ركزت عليّ أو على ميليتاو أو أسينسيو ستجدون الأمر نفسه."

ويخوض فينيسيوس حاليًا فترة التوقف الدولي مع منتخب البرازيل استعدادًا لمواجهة السنغال وتونس، بينما يستعد هاوسن مع منتخب إسبانيا لمواجهتي جورجيا وتركيا.

دين هاوسن مدافع هولندي من مواليد 14 أبريل 2005 في أمستردام، بدأ مسيرته في أكاديمية مالاجا الإسباني قبل أن ينضم إلى يوفنتوس عام 2021.

صعد سريعًا في فئات الناشئين بالنادي الإيطالي حتى شارك مع الفريق الأول في موسم 2023-2024، قبل أن ينتقل في يناير 2024 إلى روما على سبيل الإعارة حتى نهاية الموسم.

في صيف 2024، باع يوفنتوس اللاعب إلى بورنموث الإنجليزي مقابل نحو 15 مليون يورو، قبل أن يلفت الأنظار بأدائه في الدوري الإنجليزي الممتاز.

وفي مايو 2025، أعلن ريال مدريد تعاقده مع هاوسن قادمًا من بورنموث في صفقة بلغت قيمتها نحو 50 مليون جنيه إسترليني.

