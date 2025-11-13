لابورتا يكشف عن خطط تمثال ميسي في كامب نو

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 22:35

كتب : FilGoal

ليونيل ميسي - برشلونة

أعلن جوان لابورتا، رئيس نادي برشلونة، أن النادي يعمل حاليًا على إقامة تمثال للأسطورة ليونيل ميسي في ملعب سبوتيفاي كامب نو، في أول تكريم رسمي كبير لأعظم لاعب في تاريخ النادي.

وجاء تصريح لابورتا خلال عرض كتاب الصحفي تشافي تورّيس بعنوان «Jo vaig viure a La Masia»، حيث استغل الرئيس المناسبة للحديث عن العلاقة المتينة التي ما زالت تربط ميسي بالنادي الكتالوني.

قال لابورتا: "ميسي سيبقى مرتبطًا ببرشلونة دائمًا، وهو يعلم أن الأبواب مفتوحة أمامه. نحن نحمل له كامل الاحترام، فهو يستحق أفضل تكريم من النادي".

وأضاف "يجب أن يكون له تمثال في سبوتيفاي كامب نو، مثل كرويف وكوبالا. إنه أحد الرموز الذين تركوا بصمة لا تُمحى في تاريخنا".

وتابع "لقد ناقشنا الأمر في اجتماع، ونحن نعمل على تنفيذه. لا بد أن توافق العائلة على ذلك، وجماهير برشلونة جميعها سترحب بهذه المبادرة".

يأتي الإعلان بعد أيام قليلة من زيارة ميسي المفاجئة إلى كامب نو بعد تجديده، حيث نشر صورًا من داخل الملعب.

كما أجرى النجم الأرجنتيني مقابلة تحدث فيها عن خروجه من برشلونة عام 2021، معبرًا عن رغبته في العودة مستقبلًا إلى النادي والمدينة.

شهدت العلاقة بين لابورتا ومحيط ميسي توترًا منذ رحيل النجم الأرجنتيني عن برشلونة، إلى درجة أن بعض التقارير أشارت إلى احتمال دعم ميسي مرشحًا منافسًا في الانتخابات الرئاسية المقبلة للنادي.

لكن لابورتا أكد مؤخرًا أن العلاقة بين الطرفين “جيدة”، مشيرًا إلى أنه لا يندم على الطريقة التي تم بها التعامل مع رحيل ميسي في عام 2021.

لطالما دار الحديث داخل أروقة النادي عن تكريم خاص للأسطورة الأرجنتينية، ويبدو أن تمثالًا في سبوتيفاي كامب نو سيكون الخطوة المنتظرة لتخليد مسيرته التاريخية مع الفريق.

