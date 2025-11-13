موندو: أخيرا.. الموعد المحتمل لعودة برشلونة إلى كامب نو

اتخذ نادي برشلونة خطوة جديدة نحو العودة المنتظرة إلى ملعب سبوتيفاي كامب نو، بعد عامين ونصف قضاهما الفريق في الاستاد الأولمبي لويس كومبانيس في مونتجويك.

وذكرت صحيفة موندو ديبورتيفو أن النادي أرسل جميع الوثائق المطلوبة إلى بلدية برشلونة للحصول على ترخيص المرحلة 1B من إشغال الملعب، وهي الخطوة التي ستسمح بإعادة فتح المدرج الجانبي وزيادة السعة من 27 ألف متفرج (المرحلة 1A) إلى 45 ألف متفرج.

ومن المنتظر أن تقوم إدارة التخطيط العمراني في البلدية بمراجعة الملفات التي قدمها النادي، على أن تُجرى خلال الأيام المقبلة عمليات التفتيش اللازمة داخل كامب نو للتأكد من استيفاء الشروط.

وبحسب التقارير، فإن مباراة برشلونة المقبلة على أرضه أمام أتلتيك بلباو يوم السبت 22 نوفمبر ستُقام على الأرجح في الملعب الأولمبي، نظرًا لضيق الوقت لإنهاء الإجراءات قبل اللقاء.

وفي حال عدم وجود أي ملاحظات من البلدية – على عكس ما حدث في ترخيص المرحلة الأولى – فإن النادي يتوقع أن تكون مباراة ديبورتيفو ألافيس يوم السبت 29 نوفمبر هي موعد العودة الرسمية إلى كامب نو.

داخل النادي، تُعتبر هذه الوجهة الأكثر ترجيحًا بعد نجاح الحصة التدريبية المفتوحة التي أُقيمت الجمعة الماضية في الملعب، والتي شكلت اختبارًا أوليًا للبنية التحتية.

وبعد ثلاثة أيام فقط، سيستضيف برشلونة أتلتيكو مدريد في مباراة مؤجلة من الجولة 19، ما يعني أن الجماهير قد تستمتع بمباراتين متتاليتين على أرض “كامب نو الجديد”.

ولا يزال من غير الواضح ما إذا كان الاتحاد الأوروبي لكرة القدم (يويفا) سيسمح للفريق بخوض ما تبقى من مباريات دور المجموعات لدوري الأبطال على كامب نو بعد إعادة افتتاحه، إذ تنص اللوائح على أن تُقام جميع مباريات مرحلة المجموعات على الملعب نفسه، وهو ما يجعل الاستاد الأولمبي لويس كومبانيس "مونتجويك" الخيار الحالي المعتمد من الاتحاد.