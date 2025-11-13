فقرة لضربات الترجيح.. المران الأخير لمنتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 22:14

كتب : FilGoal

مران منتخب مصر

خاض منتخب مصر مرانه الأخير قبل مواجهة أوزبكستان في نصف نهائي بطولة العين الدولية الودية.

وتقام مباراة مصر وأوزبكستان يوم الجمعة في تمام السادسة مساءً على ملعب هزاع بن زايد.

وكشف اتحاد الكرة عن تفاصيل المران الذي شهد تسديد ضربات الترجيح في نهاية المران.

وكان نصف النهائي الآخر في بطولة العين الدولية، انتهى بفوز إيران على حساب كاب فيردي بركلات الترجيح 5-4 بعد نهاية الوقت الأصلي بالتعادل السلبي دون أهداف.

وتقام المباراة النهائية للبطولة يوم 18 نوفمبر، فيما تقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم 17 نوفمبر.

ويستعد المنتخب المصري لكأس الأمم الإفريقية في المغرب خلال الفترة من 21 ديسمبر 2025 حتى 18 يناير 2026.

ويتواجد في قائمة المنتخب:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح، ورامي ربيعة، ومحمد إسماعيل، وخالد صبحي، وحسام عبد المجيد.

الوسط: مروان عطية، وحمدي فتحي، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، ومروان عثمان، وأحمد سيد "زيزو"، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ونبيل عماد "دونجا"، وطاهر محمد طاهر، ومحمد صلاح.

الهجوم: أسامة فيصل، وصلاح محسن، ومصطفى محمد.

أوزبكستان منتخب مصر كأس العين الدولية
