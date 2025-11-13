كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج ويتوج بدوري المرتبط للسيدات

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 20:48

كتب : FilGoal

سيدات سلة الأهلي

توج فريق سيدات الأهلي لكرة السلة بدوري المرتبط بعد الفوز على حساب سبورتنج.

وفاز فريق سيدات الأهلي على حساب سبورتنج بنتيجة 60 - 43 في المباراة التي أقيمت على صالة زويل "الشباب والرياضة" بمدينة السادس من أكتوبر.

وكان فريق السيدات لكرة السلة بالنادي الأهلي حققن الفوز على حساب سبورتنج 80-73 ضمن ذهاب الدور النهائي لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات، والتي أقيمت يوم الأربعاء.

كما تفوق فريق ناشئات الأهلي تحت 18 عامًا على سبورتنج بنتيجة 65-55، في المباراة التي أقيمت في الخامسة والنصف من مساء الأربعاء، ضمن منافسات المرتبط.

وفاز سموحة بالميدالية البرونزية لبطولة دوري المرتبط لكرة السلة للسيدات، وذلك بعد فوزه على الجزيرة بنتيجة 86-76 في إياب الدور النهائي.

وتقام منافسات الدور النهائي بنظام الذهاب والإياب بين فريقي السيدات والناشئات تحت 18 عامًا.

ويحصل الفريق الفائز على نقطتين، فيما ينال الفريق المهزوم نقطة واحدة.

يذكر أن بطولة دوري المرتبط ستحدد من خلالها مواجهات الدور التمهيدي لدوري السوبر المؤهل للدوري الأفريقي، وذلك بناءً على ترتيب الفرق المشاركة.

