منافس مصر - إيران إلى نهائي كأس العين الدولية.. وكاب فيردي تنافس على المركز الثالث

فاز منتخب إيران على نظيره كاب فيردي بركلات الترجيح في نصف نهائي بطولة كأس العين الدولية الودية.

وانتهى الوقت الأصلي من المباراة بالتعادل السلبي دون أهداف.

وفي ركلات الترجيح نجح علي رضا الحارس الإيراني في التصدي للركلة الرابعة، فيما سجل لاعبو إيران وآخرهم مهدي طارمي الذي سجل الكرة الخامسة ليمنح منتخب بلاده الفوز بنتيجة 5-4.

بدأت المباراة هادئة بين الطرفين، حتى جاءت أول فرصة خطيرة في المباراة في الدقيقة 28 لصالح إيران برأسية تصدى لها حارس كاب فيردي فوزينها.

وسدد جاميرو مونتيرو لاعب كاب فيردي من ركلة حرة مباشرة على حدود منطقة الجزاء في الدقيقة 45، جاءت أعلى عارضة حارس إيران بقليل.

وكاد مهدي طارمي أن يسجل هدف التقدم مع بداية الشوط الثاني في الدقيقة 47 بتسديدة قوية ولكن تصدى لها الحارس.

واستمر الشوط الثاني هادئا بين الطرفين حتى أطلق الحكم صافرة النهاية ليلجأ الطرفان إلى ركلات الترجيح التي رجحت كفة إيران.

وينتظر منتخب إيران الفائز من مواجهة مصر أمام أوزبكستان في المباراة النهائية المقررة يوم 18 نوفمبر الجاري.

فيما يواجه الخاسر من مصر وأوزبكستان، منتخب كاب فيردي في مباراة تحديد المركز الثالث يوم 17 نوفمبر.

ويلتقي منتخب مصر أمام أوزبكستان في السادسة مساء الجمعة على استاد هزاع بن زايد.