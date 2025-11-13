ملحق آسيا لتصفيات كأس العالم - الحسم في البصرة.. العراق يعود بتعادل من الإمارات

حسم التعادل الإيجابي بنتيجة 1-1 مواجهة الإمارات ضد العراق في المرحلة الخامسة من التصفيات الآسيوية المؤهلة لكأس العالم 2025 على ملعب محمد بن زايد.

تقدم علي الحمادي للعراق فيما سجل لوان بيريرا هدف الإمارات الوحيد.

وسيلتقي المنتخبان في الإياب يوم الثلاثاء المقبل في البصرة لحسم هوية المنتخب الآسيوي المشارك في الملحق العالمي من كأس العالم 2026.

وتأهلت سلفا 8 منتخبات آسيوية إلى نهائيات كأس العالم 2026 ويتبقى محاولة واحدة لإمكانية إضافة مقعد آسيوي آخر في المونديال.

وسيقام الملحق العالمي في شهر مارس 2026 في المكسيك لحسم آخر مقعدين متأهلين للمونديال بين جميع القارات، إذ تتنافس 6 منتخبات على مقعدين فقط.

وصف المباراة

وتقدم المنتخب العراقي عن طريق علي الحمادي بعد عرضية مرت من الجميع وحولها بتسديدة قوية من لمسة واحدة في الشباك في الدقيقة 10.

وبعد 8 دقائق ومن أول فرصة إماراتية عادت المباراة لنقطة البداية برأسية رائعة من لوان بيريرا أدرك بها التعادل لأصحاب الأرض.

وفي الدقيقة 30 تألق خالد عيسى وأبعد انفراد الحمادي لركنية ببراعة.

وحاول سلطان لاعب الإمارات تهديد مرمى العراق لكن تسديدته جاءت في الشباك الخارجية في الدقيقة 37.

وأهدر لاعبو العراق فرصتين محققتين في نهاية الشوط الأول، فتألق خالد عيسى في التصدي لرأسية محققة في الدقيقة 45.

وأضاع مهند علي فرصة إضافة الهدف الثاني من انفراد بعد بينية الحمادي لكن تسديدته جاءت في الشباك الخارجية في الدقيقة 45+1.

الشوط الثاني شهد تراجع العراق وتقدم إماراتي لخطف الفوز أمام أنصارهم.

محاولات "عيال زايد" استمرت لكن دون خطورة محققة.

وفي الدقيقة 90+5 طالب لاعبو الإمارات بالحصول على ركلة جزاء رفض الحكم احتسابها.

وسجل كايو لوكاس هدفا في الدقيقة 90+6 للإمارات ألغي بداعي التسلل بعد العودة لتقنية الفيديو لينتهي اللقاء بالتعادل.