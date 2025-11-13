منتخب مصر للناشئين 2009 يفوز على الأردن بهدف وديا

فاز منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 أمام الأردن بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في العاصمة عمان.

سجل هدف منتخب مصر اللاعب دانيال تامر بعد مراوغة 3 لاعبين.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 51 بعدما تلقى عادل علاء مدافع منتخب مصر البطاقة الثانية والكارت الأحمر.

ويلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مجددا أمام الأردن يوم السبت المقبل.

وكان منتخب الناشئين 2009 نجح في الفوز على حساب فريق الأهلي مواليد 2008 بثلاثية نظيفة قبل السفر للأردن، في المباراة التي أقيمت على ملاعب الهدف بمجمع المنتخبات الوطنية في أكتوبر.

ويستمر معسكر منتخب الناشئين حتى 16 نوفمبر المقبل موعد العودة من الأردن.

وضمت بعثة المنتخب 26 لاعبًا، جاءت كالتالي: مالك عمرو - محمد عبيد - عبد العزيز محمود - مازن وائل - عادل علاء - خالد مختار - أحمد رجب - أحمد صفوت - براء محمود - أدم يوسف - عمر عبد الرحيم - عبد الله عمر - محمد عبد الستار - سيف كريم - يحيى وائل - عاصم أحمد - دانيال تامر - زياد سعودي - زياد أحمد - سيف الدين تامر - مروان توفيق - محمد السيد - أحمد بشير - محمود علاء - محمد جمال - أدهم حسيب.

ويتولى حسين عبد اللطيف منصب المدير الفني للمنتخب، ومعه عبد الستار صبري مدربا عاما، وكريم أيمن مدرباً مساعداً، وأمير عبد الحميد مدرباً لحراس المرمى.

ويلعب منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس، كأس العالم للناشئين في قطر، وينتظره مواجهة أمام سويسرا يوم الجمعة في دور الـ32.