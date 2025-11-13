منتخب مصر للناشئين 2009 يفوز على الأردن بهدف وديا

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 19:31

كتب : FilGoal

منتخب الناشئين مواليد 2009

فاز منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 أمام الأردن بهدف نظيف في المباراة الودية التي أقيمت بينهما في العاصمة عمان.

سجل هدف منتخب مصر اللاعب دانيال تامر بعد مراوغة 3 لاعبين.

ولعب المنتخب المصري منقوصا منذ الدقيقة 51 بعدما تلقى عادل علاء مدافع منتخب مصر البطاقة الثانية والكارت الأحمر.

أخبار متعلقة:
منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة الأردن وديا مدير منتخب الناشئين: لا نبحث عن التمثيل المشرف في كأس العالم.. سنقاتل حتى الرمق الأخير كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر ضد سويسرا في دور الـ32

ويلتقي منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 مجددا أمام الأردن يوم السبت المقبل.

وكان منتخب الناشئين 2009 نجح في الفوز على حساب فريق الأهلي مواليد 2008 بثلاثية نظيفة قبل السفر للأردن، في المباراة التي أقيمت على ملاعب الهدف بمجمع المنتخبات الوطنية في أكتوبر.

ويستمر معسكر منتخب الناشئين حتى 16 نوفمبر المقبل موعد العودة من الأردن.

وضمت بعثة المنتخب 26 لاعبًا، جاءت كالتالي: مالك عمرو - محمد عبيد - عبد العزيز محمود - مازن وائل - عادل علاء - خالد مختار - أحمد رجب - أحمد صفوت - براء محمود - أدم يوسف - عمر عبد الرحيم - عبد الله عمر - محمد عبد الستار - سيف كريم - يحيى وائل - عاصم أحمد - دانيال تامر - زياد سعودي - زياد أحمد - سيف الدين تامر - مروان توفيق - محمد السيد - أحمد بشير - محمود علاء - محمد جمال - أدهم حسيب.

ويتولى حسين عبد اللطيف منصب المدير الفني للمنتخب، ومعه عبد الستار صبري مدربا عاما، وكريم أيمن مدرباً مساعداً، وأمير عبد الحميد مدرباً لحراس المرمى.

ويلعب منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس، كأس العالم للناشئين في قطر، وينتظره مواجهة أمام سويسرا يوم الجمعة في دور الـ32.

منتخب مصر مواليد 2009 منتخب الناشئين حسين عبد اللطيف
نرشح لكم
منافس مصر - إيران إلى نهائي كأس العين الدولية.. وكاب فيردي تنافس على المركز الثالث مصدر بمنتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب غياب مرموش عن مواجهة أوزبكستان انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح الكشف عن موعد مباراتي منتخب مصر الثاني أمام الجزائر أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم مروان عثمان: أستهدف التواجد في قائمة مصر بكأس أمم إفريقيا محمد إسماعيل يكشف موعد مرانه الأول مع منتخب مصر انضمام الشناوي للمران الجماعي.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة أوزبكستان
أخر الأخبار
منافس مصر - زيمبابوي تخسر من الجزائر بثلاثية في جدة 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الملحق الإفريقي - الكاميرون (0)-(0) الكونغو الديمقراطية.. إنذاران 29 دقيقة | الكرة الإفريقية
الملحق الإفريقي لكأس العالم – بعد سلسلة فرص مهدرة.. نيجيريا إلى النهائي برباعية ضد الجابون 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج ويتوج بدوري المرتبط للسيدات 41 دقيقة | كرة سلة
منافس مصر - إيران إلى نهائي كأس العين الدولية.. وكاب فيردي تنافس على المركز الثالث ساعة | منتخب مصر
ملحق آسيا لتصفيات كأس العالم - الحسم في البصرة.. العراق يعود بتعادل من الإمارات ساعة | آسيا
منتخب مصر للناشئين 2009 يفوز على الأردن بهدف وديا ساعة | منتخب مصر
جوائز فيفا - مقصية عمرو ناصر ضد الأهلي ضمن المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش 2025 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 3 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 4 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517160/منتخب-مصر-للناشئين-2009-يفوز-على-الأردن-بهدف-وديا