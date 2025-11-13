جوائز فيفا - مقصية عمرو ناصر ضد الأهلي ضمن المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش 2025

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 19:15

كتب : FilGoal

عمرو ناصر مرشح لجائزة بوشكاش من فيفا

أعلن الاتحاد الدولي لكرة القدم (فيفا) قائمة الأهداف المرشحة لجائزة بوشكاش كأفضل هدف عن عام 2025.

عمرو ناصر

النادي : الزمالك

وتواجد هدف عمرو ناصر لاعب الزمالك الحالي وفاركو السابق في شباك الأهلي لحساب كأس عاصمة مصر الموسم الماضي ضمن الأهداف المرشحة للفوز بالجائزة.

وكان عمرو ناصر قد سجل هدفا في فوز فريقه بنتيجة 2-0 على الأهلي آنذاك في مرحلة المجموعات.

أخبار متعلقة:
وجاءت الأهداف المرشحة للفوز بالجائزة

ألياندرو – فيتوريا × كروزيرو

أليساندرو ديولا – كالياري × فينتسيا

بيدرو دي لا فيجا – سياتل ساوندرز × كروز أزول

سانتياجو مونتيل – إنديبندينتي × إنديبندينتي دريفاديفيا

عمرو ناصر – فاركو × الأهلي

كارلوس أورانيتا – أطلس × كوراتيرو

لوكاس ريبيرو – صنداونز × بوروسيا دورتموند

ديكلان رايس – أرسنال × ريال مدريد

رزقي ريدهو – بيرسا جاكرتا × أرياما

كيفين رودريجز – قاسم باشا × ريزا سبور

لامين يامال – برشلونة × إسبانيول

ويمكنك التصويت عبر موقع الاتحاد الدولي (فيفا).

ورُشحت الأهداف عن الفترة من 11 أغسطس 2024 وحتى 2 أغسطس 2025.

ويعد هدف عمرو ناصر هو أول هدف محلي يتم ترشيحه لجائزة بوشكاش.

يذكر أن محمد صلاح نجم ليفربول فاز بجائزة بوشكاش عن عام 2018 بهدفه الذي سجله آنذاك ضد ليفربول.

وانتقل عمرو ناصر إلى الزمالك في سوق الانتقالات الصيفية الماضية من فاركو.

عمرو ناصر الأهلي جائزة بوشكاش فيفا
