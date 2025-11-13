مصدر بمنتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب غياب مرموش عن مواجهة أوزبكستان

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 18:12

كتب : محمد جمال

عمر مرموش - مانشستر سيتي - سوانزي

لن يخوض عمر مرموش مباراة المنتخب المصري أمام أوزبكستان في نصف نهائي بطولة العين الدولية الودية في الإمارات.

وكشف مصدر بمنتخب مصر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن غياب مرموش بعد حصو له على إذن من الجهاز الفني للمنتخب من أجل الاحتفال بخطوبته خلال فترة التوقف الحالية.

وأوضح المصدر أن مرموش سيكون جاهزا للمباراة الثانية في المعسكر الحالي.

أخبار متعلقة:
مرموش يخسر جائزة هدف شهر أكتوبر في مانشستر سيتي لصالح هالاند صلاح ومرموش يتنافسان على جائزة الأسد الذهبي لأفضل لاعب إفريقي تقييم مرموش أمام ليفربول من الصحف الإنجليزية

ويلتقي المنتخب المصري أمام الطرف الثاني من نصف النهائي الأخر بين كاب فيردي وإيران.

وتقام بطولة العين الدولية خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري بمشاركة 4 فرق.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم الإثنين 17 نوفمبر، فيما تقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

وخاض عمر مرموش 39 مباراة دولية سجل خلالهم 7 أهداف.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في يناير 2025 قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ولعب مرموش هذا الموسم مع ناديه الإنجليزي 6 مباريات في الدوري الإنجليزي صنع خلالهم هدفا وحيدا، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس الرابطة سجل خلالها هدفا.

أوزبكستان منتخب مصر عمر مرموش
نرشح لكم
استراحة كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي الكشف عن موعد مباراتي منتخب مصر الثاني أمام الجزائر أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم مروان عثمان: أستهدف التواجد في قائمة مصر بكأس أمم إفريقيا محمد إسماعيل يكشف موعد مرانه الأول مع منتخب مصر انضمام الشناوي للمران الجماعي.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة أوزبكستان منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة الأردن وديا قبل لقاء الجزائر.. ضم 2 واستبعاد شلبي والسولية وربيع من قائمة منتخب مصر الثاني
أخر الأخبار
كاف يعلن موعد فتح باب المرحلة الثالثة من كأس أمم إفريقيا في المغرب 9 دقيقة | الكرة الإفريقية
مصدر بمنتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب غياب مرموش عن مواجهة أوزبكستان 56 دقيقة | منتخب مصر
استراحة الملحق الآسيوي – الإمارات (1)-(1) العراق.. نهاية الشوط الأول ساعة | آسيا
مباشر الملحق الإفريقي - نيجيريا (0)-(0) الجابون.. إنذار أوباميانج ساعة | الكرة الإفريقية
استراحة كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي ساعة | الكرة الإفريقية
خبر في الجول - البنك الأهلي يحدد سعر بيع أسامة فيصل ساعة | الدوري المصري
مدرب السويد: إيزاك جاهز للمشاركة في تصفيات كأس العالم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
الإصابة قد تبعد نجم الكاميرون عن كأس أمم إفريقيا 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517157/مصدر-بمنتخب-مصر-يكشف-لـ-في-الجول-سبب-غياب-مرموش-عن-مواجهة-أوزبكستان