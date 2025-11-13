مصدر بمنتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب غياب مرموش عن مواجهة أوزبكستان

لن يخوض عمر مرموش مباراة المنتخب المصري أمام أوزبكستان في نصف نهائي بطولة العين الدولية الودية في الإمارات.

وكشف مصدر بمنتخب مصر في تصريحات خاصة لـ FilGoal.com عن غياب مرموش بعد حصو له على إذن من الجهاز الفني للمنتخب من أجل الاحتفال بخطوبته خلال فترة التوقف الحالية.

وأوضح المصدر أن مرموش سيكون جاهزا للمباراة الثانية في المعسكر الحالي.

ويلتقي المنتخب المصري أمام الطرف الثاني من نصف النهائي الأخر بين كاب فيردي وإيران.

وتقام بطولة العين الدولية خلال الفترة من 13 إلى 18 نوفمبر الجاري بمشاركة 4 فرق.

وتقام مباراة تحديد المركز الثالث يوم الإثنين 17 نوفمبر، فيما تقام المباراة النهائية يوم الثلاثاء 18 نوفمبر.

وخاض عمر مرموش 39 مباراة دولية سجل خلالهم 7 أهداف.

وانضم مرموش إلى مانشستر سيتي الإنجليزي في يناير 2025 قادما من آينتراخت فرانكفورت الألماني.

ولعب مرموش هذا الموسم مع ناديه الإنجليزي 6 مباريات في الدوري الإنجليزي صنع خلالهم هدفا وحيدا، ومباراتين في دوري أبطال أوروبا، ومباراة في كأس الرابطة سجل خلالها هدفا.