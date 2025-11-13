انتهت الملحق الآسيوي – الإمارات (1)-(1) العراق.. الحسم إيابا

يقدم FilGoal.com تغطية حية ومباشرة لمباراة الإمارات ضد العراق في ذهاب المرحلة الخامسة من الملحق الآسيوي المؤهل لكأس العالم 2026.

وستقام مباراة الإياب يوم الثلاثاء المقبل في العراق لبطاقة التأهل للمنتخب الآسيوي المشارك في الملحق العالمي في مارس 2026 لخطف مقعد في نهائيات المونديال.

وتذاع المباراة عبر قناة bein sport وتبدأ في السادسة مساءً.

ق 90+7: تقنية الفيديو تلغي الهدف بداعي التسلل والتعادل يعود من جديد.

ق 90+6: جووول كايو لوكاس يسجل هدف التقدم للإمارات

بداية الشوط الثاني

نهاية الشوط الأول

ق 45+1: مهند علي يتلقى بينية رائعة ويسدد من داخل منطقة الجزاء في الشباك الخارجية للمرمى

ق 45: خالد عيسى حارس الإمارات يتألق ويمنع فرصة محققة للعراق

ق 37: رأسية بعيدة عن المرمى حاول سلطان تشكيل خطورة منها بتسديدة من داخل منطقة الجزاء لكنها جاءت في الشباك الخارجية

ق 30: الحمادي ينفرد ويسدد كرة يتصدى لها الحارس ويحولها لركنية

ق 18: جووول التعااادل.. الإمارات تعود لنقطة البداية بهدف لوان بيريرا برأسية قوية في الشباك

ق 10: جووول علي الحمادي يسجل الهدف الأول للعراق بعد عرضية مرت من الجميع أودعها في الشباك

بداية اللقاء