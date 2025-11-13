خبر في الجول - البنك الأهلي يحدد سعر بيع أسامة فيصل

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 17:39

كتب : أحمد الخولي

هدف أسامة فيصل

يتمسك أيمن الرمادي المدير الفني لـ البنك الأهلي باستمرار أسامة فيصل مهاجم الفريق في سوق الانتقالات الشتوية.

أسامة فيصل

النادي : البنك الأهلي

البنك الأهلي

وارتبط اسم المهاجم الدولي من قبل بالانتقال للأهلي في الصيف الماضي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن البنك الأهلي يرغب في الإبقاء على لاعبه ولن يفكر في بيعه إلا بالحصول على ما يعادل 2 مليون دولار.

ويتواجد فيصل حاليا في معسكر منتخب مصر لمواجهة أوزبكستان في كأس العين الدولية.

صاحب الـ 24 عاما سجل 4 أهداف هذا الموسم في 12 من الدوري المصري.

وانضم فيصل بشكل نهائي من الزمالك للبنك في صيف 2024 بعد موسم ونصف على سبيل الإعارة.

وسجل فيصل 28 هدفا وصنع 6 في 119 مباراة وفاز بجائزة هداف كأس عاصمة مصر عن النسخة الماضية.

كما أنهى ثانيا في ترتيب هدافي مسابقة الدوري الموسم الماضي خلف إمام عاشور.

أسامة فيصل البنك الأهلي
