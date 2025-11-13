مدرب السويد: إيزاك جاهز للمشاركة في تصفيات كأس العالم

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 16:55

كتب : FilGoal

أليكساندر إيزاك مع السويد أمام سلوفاكيا

أكد جراهام بوتر مدرب منتخب السويد جاهزية نجمه ألكسندر إيزاك مهاجم ليفربول في مباراتي سويسرا وسلوفينيا بتصفيات كأس العالم 2026.

وقال بوتر في تصريحات للصحفيين: "حالة ألكسندر إيزاك؟ لقد تحدثت معه مؤخرا وهو بخير".

وأضاف "ليس لديه أي مشاكل، إنه جاهز ويمكنه المشاركة معنا أمام سويسرا وسلوفينيا".

وتواجد اسم ألكسندر إيزاك مهاجم نيوكاسل يونايتد في قائمة منتخب السويد استعدادا لمباراتي تصفيات كأس العالم 2026 هذا الشهر.

وذلك رغم غيابه عن مباريات ليفربول الأخيرة بداعي الإصابة.

واختير إيزاك ضمن القائمة المكونة من 24 لاعبا والتي تستعد لمواجهة سويسرا وسلوفينيا يومي 15 و18 نوفمبر.

كما شهدت القائمة تواجد اسم المهاجم طه علي ذو الأصول الصومالية والذي يتألق مع نادي مالمو السويدي.

وحاول الاتحاد الصومالي لكرة القدم إقناع طه علي بالانضمام للمنتخب الصومالي، لكنه اختار تمثيل السويد.

يذكر أن الاتحاد السويدي لكرة القدم أعلن قبل أسبوعين تعيين جراهام بوتر مدربا جديدا لمنتخب السويد، بعد أيام من إقالة الدنماركي جون دال توماسون بسبب سوء النتائج في تصفيات كأس العالم 2026.

بوتر، البالغ من العمر 50 عاما، عاد إلى التدريب بعد أقل من شهر من رحيله عن وست هام يونايتد، ليخوض تجربته الأولى على مستوى المنتخبات.

وجاء قرار التغيير بعد حصول السويد على نقطة واحدة فقط من أول أربع مباريات في المجموعة الثانية، كان آخرها الخسارة أمام كوسوفو بهدف دون رد، ما وضع المنتخب في موقف صعب بالمنافسة على التأهل.

ورغم البداية الضعيفة، يمتلك المنتخب السويدي فرصة خوض الملحق المؤهل للمونديال بفضل تصدره مجموعته في دوري الأمم الأوروبية بالمستوى الثالث.

