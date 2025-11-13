مصدر من الزمالك لـ في الجول: زيزو لم يُحكم له بـ40 مليون.. ونمتلك مستندات حصوله على مستحقاته

كشف مصدر من نادي الزمالك حقيقة صدور حكم بأحقية أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي في الحصول على 40 مليون جنيه من ناديه السابق.

وقدم زيزو شكوى طالب خلاها بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك عندما كان لاعبا للفريق قبل انتقاله للأهلي في صفقة انتقال حر.

وقال مصدر من الزمالك لـ : "لم تصدر أي قرارات بمعاقبة النادي بأحقية أحمد سيد زيزو في الحصول على 40 مليون جنيه كما يتردد، ولم تنعقد أي جلسات اليوم، والجلسة المقبلة يوم الأحد المقبل ولن تكون للحكم بل للاطلاع على ردود اللاعب بشأن الشكوى التي تقدم بها الزمالك ضده".

وشدد "يحق لمحامي النادي الرد على كل ما جاء من أقوال زيزو وتقديم المستندات الدالة على صحة موقف الزمالك، أو طلب مهلة لتقديم مستندات تفيد حصول اللاعب على كافة حقوقه المالية حتى انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي".

وأتم "الزمالك يمتلك المستندات التي تثبت حصول زيزو على كافة مستحقاته خلال مدة عقده الأخير الذي كان ممتدا لمدة 3 مواسم، بما في ذلك الموسم الأخير الذي امتنع فيه اللاعب عن التدريبات لمدة 25 يوما وتمت معاقبته وفقا للائحة".

وكان قد تقدم زيزو بشكوى ضد الزمالك للحفاظ على حقوقه ومستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وجاءت شكوى زيزو ضد الزمالك عن طريق ممثله القانوني طالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة المقدرة بـ82 مليون جنيه.

كما طالب في شكواه بالحصول على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر وفقا للائحة الفريق.

وأصدرت لجنة الانضباط قرارها مطلع يونيو الجاري بعدم اختصاصها في الشكوى المقدمة من الزمالك ضد زيزو.

وكان الزمالك تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ضد زيزو في الأول من مايو الماضي.

وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح بعد امتناع اللاعب عن حضور التدريبات منذ الثامن من أبريل، وهو ما ترتب عليه إلحاق الضرر المباشر على الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وانتقل زيزو إلى النادي الأهلي يوم 6 يونيو بعد نهاية الموسم بيوم واحد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

ووقع زيزو على عقد مدته 4 مواسم مع الأهلي، مع بند يتيح التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين.