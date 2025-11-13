مصدر من الزمالك لـ في الجول: زيزو لم يُحكم له بـ40 مليون.. ونمتلك مستندات حصوله على مستحقاته

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 16:36

كتب : FilGoal

الأهلي - الزمالك - السوبر المصري - زيزو

كشف مصدر من نادي الزمالك حقيقة صدور حكم بأحقية أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي في الحصول على 40 مليون جنيه من ناديه السابق.

وقدم زيزو شكوى طالب خلاها بالحصول على مستحقاته المتأخرة لدى الزمالك عندما كان لاعبا للفريق قبل انتقاله للأهلي في صفقة انتقال حر.

أخبار متعلقة:
عقوبات السوبر – غرامة على جماهير الزمالك والأهلي وزيزو وبيزيرا وإيقاف يوريتشيتش خبر في الجول - الأهلي يستعين بـ 25 مقطع فيديو في شكوى زيزو ضد جماهير الزمالك مصدر من الزمالك لـ في الجول: تقدمنا بشكوى جديدة ضد زيزو الأهلي يطالب اتحاد الكرة بالتحقيق في تجاوزات جمهور الزمالك ضد زيزو

وقال مصدر من الزمالك لـ : "لم تصدر أي قرارات بمعاقبة النادي بأحقية أحمد سيد زيزو في الحصول على 40 مليون جنيه كما يتردد، ولم تنعقد أي جلسات اليوم، والجلسة المقبلة يوم الأحد المقبل ولن تكون للحكم بل للاطلاع على ردود اللاعب بشأن الشكوى التي تقدم بها الزمالك ضده".

وشدد "يحق لمحامي النادي الرد على كل ما جاء من أقوال زيزو وتقديم المستندات الدالة على صحة موقف الزمالك، أو طلب مهلة لتقديم مستندات تفيد حصول اللاعب على كافة حقوقه المالية حتى انتهاء تعاقده مع الزمالك بنهاية الموسم الماضي".

وأتم "الزمالك يمتلك المستندات التي تثبت حصول زيزو على كافة مستحقاته خلال مدة عقده الأخير الذي كان ممتدا لمدة 3 مواسم، بما في ذلك الموسم الأخير الذي امتنع فيه اللاعب عن التدريبات لمدة 25 يوما وتمت معاقبته وفقا للائحة".

وكان قد تقدم زيزو بشكوى ضد الزمالك للحفاظ على حقوقه ومستحقاته المالية المتأخرة لدى النادي.

وجاءت شكوى زيزو ضد الزمالك عن طريق ممثله القانوني طالب فيها بالحصول على مستحقاته المتأخرة المقدرة بـ82 مليون جنيه.

كما طالب في شكواه بالحصول على مكافأة الفوز ببطولة كأس مصر وفقا للائحة الفريق.

وأصدرت لجنة الانضباط قرارها مطلع يونيو الجاري بعدم اختصاصها في الشكوى المقدمة من الزمالك ضد زيزو.

وكان الزمالك تقدم بشكوى إلى لجنة الانضباط في اتحاد الكرة ضد زيزو في الأول من مايو الماضي.

وطالب الزمالك في شكواه بتطبيق اللوائح بعد امتناع اللاعب عن حضور التدريبات منذ الثامن من أبريل، وهو ما ترتب عليه إلحاق الضرر المباشر على الفريق خلال المرحلة الحاسمة من الموسم.

وانتقل زيزو إلى النادي الأهلي يوم 6 يونيو بعد نهاية الموسم بيوم واحد، في صفقة انتقال حر بعد نهاية عقده مع الزمالك.

ووقع زيزو على عقد مدته 4 مواسم مع الأهلي، مع بند يتيح التمديد لموسم إضافي بموافقة الطرفين.

الزمالك زيزو
نرشح لكم
منافس مصر - إيران إلى نهائي كأس العين الدولية.. وكاب فيردي تنافس على المركز الثالث منتخب مصر للناشئين 2009 يفوز على الأردن بهدف وديا جوائز فيفا - مقصية عمرو ناصر ضد الأهلي ضمن المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش 2025 مصدر بمنتخب مصر يكشف لـ في الجول سبب غياب مرموش عن مواجهة أوزبكستان خبر في الجول - البنك الأهلي يحدد سعر بيع أسامة فيصل كاف يخطر بيراميدز بدخوله القائمة المختصرة لأفضل ناد في إفريقيا خبر في الجول - الزمالك يدرس إضافة مساعدين جدد لمعاونة عبد الرؤوف تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الرياضة
أخر الأخبار
منافس مصر - زيمبابوي تخسر من الجزائر بثلاثية في جدة 20 دقيقة | الكرة الإفريقية
مباشر الملحق الإفريقي - الكاميرون (0)-(0) الكونغو الديمقراطية.. إنذاران 28 دقيقة | الكرة الإفريقية
الملحق الإفريقي لكأس العالم – بعد سلسلة فرص مهدرة.. نيجيريا إلى النهائي برباعية ضد الجابون 32 دقيقة | الكرة الإفريقية
كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج ويتوج بدوري المرتبط للسيدات 40 دقيقة | كرة سلة
منافس مصر - إيران إلى نهائي كأس العين الدولية.. وكاب فيردي تنافس على المركز الثالث ساعة | منتخب مصر
ملحق آسيا لتصفيات كأس العالم - الحسم في البصرة.. العراق يعود بتعادل من الإمارات ساعة | آسيا
منتخب مصر للناشئين 2009 يفوز على الأردن بهدف وديا ساعة | منتخب مصر
جوائز فيفا - مقصية عمرو ناصر ضد الأهلي ضمن المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش 2025 2 ساعة | الدوري المصري
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 3 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 4 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517150/مصدر-من-الزمالك-لـ-في-الجول-زيزو-لم-ي-حكم-له-بـ40-مليون-ونمتلك-مستندات-حصوله-على-مستحقاته