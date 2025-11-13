كاف يخطر بيراميدز بدخوله القائمة المختصرة لأفضل ناد في إفريقيا

أخطر الاتحاد الإفريقي لكرة القدم "كاف" نادي بيراميدز، بتواجده ضمن القائمة المختصرة للفوز بجائزة أفضل نادي في قارة أفريقيا لعام 2025.

ويقام حفل توزيع جوائز الأفضل في قارة إفريقيا يوم 19 نوفمبر الجاري بالعاصمة المغربية الرباط.

وكان كاف قد أعلن في وقت سابق اختيار نادي بيراميدز على رأس الأندية المرشحة للفوز بجائزة أفضل نادي في القارة لعام 2025.

وشهدت القائمة تواجد 3 أندية من جنوب إفريقيا وهى: صنداونز - أورلاندو بايرتس - ستيلينبوش.

وينافس بيراميدز أندية: صنداونز بطل جنوب إفريقيا، وشباب بلوزداد الجزائري، وأسيك الإيفواري، ونهضة بركان المغربي، وأورلاندو بايرتس الجنوب إفريقي، وستيلينبوش الجنوب إفريقي، وسيمبا التنزاني والهلال السوداني.

ويحمل بيراميدز لقب دوري أبطال إفريقيا بالإضافة إلى السوبر الإفريقي.

وغاب ناديي الأهلي والزمالك عن قائمة كاف المرشحة لجائزة أفضل ناد في إفريقيا.

وحصل بيراميدز على لقب دوري أبطال إفريقيا للمرة الأولى في تاريخه عقب الفوز على صنداونز.