داروين نونيز يتعافى.. وقد يشارك أمام الفتح

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 15:59

كتب : FilGoal

داروين نونيز - ميريح ديميرال - الهلال - أهلي جدة

تعافى داروين نونيز مهاجم الهلال تماما من الإصابة في الركبة، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وشارك نونيز في التدريبات الجماعية بعدما تعافى من الكدمة التي تعرض لها في الركبة خلال التدريبات.

ويسعى الجهاز الفني بقيادة الإيطالي سيموني إنزاجي إلى تجهيزه قبل استئناف مباريات الدوري السعودي الأسبوع المقبل.

ويلعب الهلال ضد الفتح في الدوري السعودي يوم 22 نوفمبر الجاري، عقب نهاية فترة التوقف الدولي.

وكان نونيز قد شعر بآلام في الركبة، 30 أكتوبر الماضي، وغاب عن رحلة الدوحة التي توجه إليها الفريق لمواجهة الغرافة القطري في الجولة الرابعة من دوري أبطال آسيا للنخبة.

كما لم يشارك في مواجهتي الشباب والنجمة بالدوري للسبب ذاته.

على الطرف الآخر، يواصل متعب الحربي برنامجه العلاجي في عيادة النادي بعد إصابته في عضلة الفخذ، إلى جانب حسان تمبكتي الذي يعاني هو الآخر من إصابة في القدم، وذلك وفق توجيهات الجهاز الطبي.

داروين نونيز الهلال
