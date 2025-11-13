الأهلي يتمم اتفاقه مع الجزار.. وسيناريوهان لضم اللاعب

اقترب النادي الأهلي من تدعيم دفاعه بالتعاقد مع محمود الجزار مدافع البنك الأهلي.

وينتهي تعاقد الجزار مع البنك الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم اتفاقه مع محمود الجزار، مدافع البنك الأهلي الذي ينتهي تعاقد اللاعب بنهاية الموسم.

الأهلي سيضم الجزار خلال فترة الانتقالات الشتوية حال الاتفاق مع ناديه، أو سيتم تأجيل الصفقة حتى بداية الموسم المقبل في حال تمسك البنك الأهلي باستمراره.

محمود الجزار كشف في وقت سابق أن الأهلي تواصل معه للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال الجزار عبر قناة أون سبورت 1: "محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي تواصل معي بعد مباراة فريقه ضد البنك الأهلي لكي أعود مرة أخرى ولم أمانع ولم نتحدث في أي شيء آخر".

وأضاف "طلبت من يوسف التواصل مع إدارة البنك الأهلي بسبب امتداد عقدي مع النادي، لكن إذا كنت لاعبا حرا فلن أتأخر أبدا بالموافقة على الانتقال".

وتابع "لا أعرف ما حدث بعد ذلك، لكن بالتأكيد أتمنى العودة للأهلي وأتشرف باللعب له أو للزمالك أيضا هذا شرف".

وواصل "كوني من ناشئي الأهلي لا تمنعني من العودة له أو الانتقال للزمالك لأن أي لاعب يتمنى اللعب لأي من الفريقين عندما تحصل على عرض تدرسه وتقرر الأفضل لك".

وأنهى حديثه قائلا: "الزمالك لم يتواصل معي للانضمام له".

وكان الجزار بدأ مسيرته الكروية في نادي الكهرباء وانتقل منه إلى فريق الشباب في الأهلي.

ثم خرج إعارة إلى الجونة قبل أن يرحل بشكل نهائي وينضم من الجونة إلى البنك الأهلي.