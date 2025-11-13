الأهلي يتمم اتفاقه مع الجزار.. وسيناريوهان لضم اللاعب

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 15:37

كتب : أحمد الخولي

محمود الجزار

اقترب النادي الأهلي من تدعيم دفاعه بالتعاقد مع محمود الجزار مدافع البنك الأهلي.

أخبار متعلقة:
مران الزمالك – تصعيد محمد صلاح والجزار.. وغياب عبد الله جمعة ومصطفى شلبي الصفقة السادسة.. البنك الأهلي يضم محمود الجزار حوار فى الجول - محمود الجزار: الأهلي لم يتحدث معي.. وتعلمت القتال من غالي محمود الجزار يوضح كواليس طرده ضد الزمالك

وينتهي تعاقد الجزار مع البنك الأهلي بنهاية الموسم الحالي.

وحسبما علم FilGoal.com فإن الأهلي أتم اتفاقه مع محمود الجزار، مدافع البنك الأهلي الذي ينتهي تعاقد اللاعب بنهاية الموسم.

الأهلي سيضم الجزار خلال فترة الانتقالات الشتوية حال الاتفاق مع ناديه، أو سيتم تأجيل الصفقة حتى بداية الموسم المقبل في حال تمسك البنك الأهلي باستمراره.

محمود الجزار كشف في وقت سابق أن الأهلي تواصل معه للتعاقد معه خلال فترة الانتقالات الصيفية الماضية.

وقال الجزار عبر قناة أون سبورت 1: "محمد يوسف المدير الرياضي للأهلي تواصل معي بعد مباراة فريقه ضد البنك الأهلي لكي أعود مرة أخرى ولم أمانع ولم نتحدث في أي شيء آخر".

وأضاف "طلبت من يوسف التواصل مع إدارة البنك الأهلي بسبب امتداد عقدي مع النادي، لكن إذا كنت لاعبا حرا فلن أتأخر أبدا بالموافقة على الانتقال".

وتابع "لا أعرف ما حدث بعد ذلك، لكن بالتأكيد أتمنى العودة للأهلي وأتشرف باللعب له أو للزمالك أيضا هذا شرف".

وواصل "كوني من ناشئي الأهلي لا تمنعني من العودة له أو الانتقال للزمالك لأن أي لاعب يتمنى اللعب لأي من الفريقين عندما تحصل على عرض تدرسه وتقرر الأفضل لك".

وأنهى حديثه قائلا: "الزمالك لم يتواصل معي للانضمام له".

وكان الجزار بدأ مسيرته الكروية في نادي الكهرباء وانتقل منه إلى فريق الشباب في الأهلي.

ثم خرج إعارة إلى الجونة قبل أن يرحل بشكل نهائي وينضم من الجونة إلى البنك الأهلي.

محمود الجزار الأهلي البنك الأهلي
نرشح لكم
جوائز فيفا - مقصية عمرو ناصر ضد الأهلي ضمن المرشحين للفوز بجائزة بوشكاش 2025 خبر في الجول - البنك الأهلي يحدد سعر بيع أسامة فيصل مصدر من الزمالك لـ في الجول: زيزو لم يُحكم له بـ40 مليون.. ونمتلك مستندات حصوله على مستحقاته كاف يخطر بيراميدز بدخوله القائمة المختصرة لأفضل ناد في إفريقيا خبر في الجول - الزمالك يدرس إضافة مساعدين جدد لمعاونة عبد الرؤوف تحديد موعد قرعة دور الـ 32 من كأس مصر ميلود حمدي: جمع الإسماعيلي 10 نقاط أمر جيد.. والزمالك سيتوج بالدوري بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي
أخر الأخبار
يعتزل بعمر 32 عاما؟ بشكتاش يعلن إقامة مؤتمر لحسم مصير رافا سيلفا 14 دقيقة | الكرة الأوروبية
كرة سلة - الأهلي يتفوق على سبورتنج في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط 30 دقيقة | كرة سلة
هاوسن يدافع عن فينيسيوس: الكاميرات تلاحقه طوال الوقت 35 دقيقة | الدوري الإسباني
لابورتا يكشف عن خطط تمثال ميسي في كامب نو 41 دقيقة | الدوري الإسباني
موندو: أخيرا.. الموعد المحتمل لعودة برشلونة إلى كامب نو 46 دقيقة | الدوري الإسباني
فقرة لضربات الترجيح.. المران الأخير لمنتخب مصر قبل مواجهة أوزبكستان ساعة | منتخب مصر
إيطاليا تحتاج معجزة.. النرويج تكتسح إستونيا وتضع قدما في كأس العالم ساعة | الكرة الأوروبية
منافس مصر - زيمبابوي تخسر من الجزائر بثلاثية في جدة 2 ساعة | الكرة الإفريقية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 انتهت في كأس العين الدولية - إيران (0)-(0) كاب فيردي.. إيران في النهائي بركلات الترجيح 3 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 4 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517147/الأهلي-يتمم-اتفاقه-مع-الجزار-وسيناريوهان-لضم-اللاعب