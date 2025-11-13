كرة يد - موعد مباراة الأهلي وسموحة في السوبر المصري

أعلن الاتحاد المصري لكرة اليد موعد مباراة الأهلي ضد سموحة بنهائي كأس السوبر المصري.

وتستضيف صالة خليفة بن زايد بإمارة العين الإماراتية مباراة الأهلي ضد سموحة.

وستقام مباراة الأهلي ضد سموحة في نهائي السوبر، يوم الجمعة في الثالثة عصرا بتوقيت مصر، الخامسة بتوقيت الإمارات.

وكان من المقرر أن تلعب المباراة يوم الأربعاء 12 نوفمبر ثم تأجلت لليوم التالي قبل تحديد يوم الجمعة 14 نوفمبر موعدا نهائيا.

وأعلنت الشركة المتحدة للرياضة إقامة مباراة السوبر المصري لكرة اليد بين الأهلي وسموحة في الإمارات.

وكان سموحة قد فجّر المفاجأة بالتغلب على الزمالك بنتيجة 29-28 في نصف النهائي.

بينما الأهلي حسم تأهله بالفوز على سبورتنج بنتيجة 29-22.

وأقيمت مباريات نصف النهائي على صالة العاصمة الإدارية في مصر.

ويذاع اللقاء عبر قناة أون سبورت.