خبر في الجول - الزمالك يدرس إضافة مساعدين جدد لمعاونة عبد الرؤوف

يدرس مجلس إدارة نادي الزمالك بالتشاور مع جون إدوارد المدير الرياضي إجراء تعديل بالجهاز الفني للفريق.

ويتولى أحمد عبد الرؤوف مهمة المدير الفني للزمالك خلافا للبلجيكي يانيك فيريرا.

وحسبما علم FilGoal.com فإن مجلس إدارة الزمالك يدرس إضافة مساعدين جدد لمعاونة أحمد عبد الرؤوف في الجهاز الفني للفريق.

القرار ما زال محل دراسة في انتظار موافقة أحمد عبد الرؤوف المدير الفني للزمالك.

ويستعد الزمالك لمواجهة زيسكو الزامبي يوم 23 نوفمبر الجاري ضمن الجولة الأولى من الكونفدرالية.

وأخطر الاتحاد الأفريقي لكرة القدم"كاف" مسؤولي نادي الزمالك بموعد مباراتي الفريق أمام زيسكو يونايتد وكايزر تشيفز في الجولتين الأولى والثانية بالكونفدرالية.

ويتواجد الزمالك على رأس المجموعة الرابعة ببطولة كأس الكونفدرالية، والتي تضم معه أندية المصري، وكايزر تشيفز الجنوب أفريقي وزيسكو يونايتد الزامبي.

وتقرر أن يلتقي الزمالك مع زيسكو الزامبي يوم الأحد الموافق 23 نوفمبر الجاري على ستاد القاهرة الدولي، في تمام الساعة التاسعة مساءً في إطار منافسات الجولة الأولى.

ويحل الزمالك ضيفًا على كايزر تشيفز الجنوب أفريقي في الجولة الثانية لدور المجموعات، في تمام الثالثة عصر يوم السبت الموافق 29 نوفمبر الجاري على ستاد بيتر موكابا بمدينة بولوكواني.

وجاء ترتيب ومواعيد مباريات الزمالك كالتالي:

1- الزمالك يبدأ مشواره بمواجهة زيسكو يونايتد في القاهرة - الأحد 23 نوفمبر 2025

2- يخرج الزمالك لمواجهة كايزر تشيفز في جنوب إفريقيا - الأحد 30 نوفمبر 2025

3- يلتقي الزمالك مع المصري على استاد برج العرب في الإسكندرية - الأحد 25 يناير 2026

4- يلتقي الزمالك مع المصري على استاد برج العرب في الإسكندرية - 1 فبراير 2026

5- يخرج الزمالك لمواجهة زيسكو يونايتد في زامبيا - 8 فبراير 2026

6- يلتقي الزمالك مع كايزر تشيفز في القاهرة - 15 فبراير 2026.

