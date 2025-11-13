مانشيني يتولى تدريب السد القطري

أعلن نادي السد القطري يوم الخميس تعيين روبرتو مانشيني كمدير فني للفريق.

ووقع مانشيني على عقد يربطه بالسد لمدة موسمين ونصف.

المدير الفني السابق لمنتخب السعودية وافق على تدريب السد القطري بعدما طلب مهلة للتفكير.

وسيتضمن عقد المدرب الإيطالي شرطا يتيح له مغادرة النادي القطري في صيف 2026 بحالة وصول عرض مناسب من نادٍ آخر، وفقا لجريدة الشرق الأوسط.

قبل أيام، حضر مانشيني مباراة السد ضد أهلي جدة في دوري أبطال آسيا للنخبة.

وكان مانشيني هدفا لنادي نوتنجهام فورست لتدريب الفريق بعد إقالة أنجي بوستيكوجلو إلا أن المفاوضات لم تنجح.

وأيضا دخل نادي يوفنتوس في مفاوضات مع مانشيني في وقت سابق عقب إقالة إيجور تودور، لكن البيانكونيري فضل تعيين لوتشيانو سباليتي.

التجربة الأخيرة لمانشيني كانت تدريب منتخب السعودية وخلال 18 مباراة فاز في 7 وخسر 6 وتعادل في 6 ورحل بعد التعادل السلبي مع البحرين في تصفيات كأس العالم 2026.

ويحتل السد المركز السادس في جدول ترتيب الدوري القطري برصيد 14 نقطة.