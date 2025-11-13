الإصابة تبعد كيميتش عن لقاء لوكسمبورج

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 14:18

كتب : FilGoal

نيكو ويليامز - إسبانيا - يوشوا كيميتش - ألمانيا

سيغيب يوشوا كيميش قائد منتخب ألمانيا عن مواجهة لوكسمبورج في تصفيات كأس العالم 2026 يوم الجمعة

وأوضح منتخب ألمانيا عبر موقعه: "أصيب يوشوا كيميش في كاحله الأيمن خلال تدريب يوم الأربعاء".

وأضاف "سيسافر يوشوا مع الفريق إلى لوكسمبورج، لكنه لن يتمكن من اللعب".

وأوضحت تقارير أن هناك أمل في عودته في الوقت المناسب قبل مباراة الاثنين الحاسمة ضد سلوفاكيا.

في الوقت نفسه، ذكرت جريدة بيلد أن نيكو شلوتربيك مدافع منتخب ألمانيا لن يشارك في مباراة الجمعة ضد لوكسمبورج في تصفيات كأس العالم 2026.

وواصل مدافع بوروسيا دورتموند الغياب عن تدريبات المانشافت بسبب إصابة في القدم.

وأصيب شلوتربيك خلال مباراة فريقه ضد هامبورج في الدوري الألماني يوم السبت.

وكان يوليان ناجلزمان مدرب ألمانيا قد أوضح يوم الاثنين للصحفيين أن الجهاز الطبي ينتظر تطورات حالة شلوتربيك.

سيلعب المنتخب الألماني المباراتين الأخيرتين في تصفيات كأس العالم 2026 ضد لوكسمبورج وسلوفاكيا يومي الجمعة والاثنين.

يذكر أن ناجلزمان قرر استدعاء ذو الأصول اللبنانية سعيد الملا جناح كولن لمعسكر المانشافت في توقف نوفمبر الدولي.

وانضم الملا البالغ من العمر 19 عاما لمنتخب ألمانيا الأول بعد تألقه مع كولن الذي سجل معه 4 أهداف وصنع 2 في 9 مباريات بالدوري الألماني هذا الموسم.

يذكر سعيد الملا ارتدى قمصان منتخبات ألمانيا في الفئات السنية المختلفة، وكان يمكنه تمثيل منتخب لبنان دوليا.

فالجناح الشاب ولد من أب لبناني وأم ألمانية.

وشهدت القائمة عودة عدة لاعبين، على رأسهم ليروي ساني جناح جالاتا سراي وماليك تياو مدافع نيوكاسل يونايتد وكيفن شادي مهاجم برنتفورد.

ويغيب عن قائمة ألمانيا للإصابة كل من جمال موسيالا وأنتونيو روديجر وكاي هافيرتز ونيكلاس فولكروج ومارك آندريه تير شتيجن.

وجاءت قائمة ألمانيا على النحو التالي:

حراسة المرمى: أوليفر بومان (هوفنهايم) - ألكسندر نوبل (شتوتجارت) - نواه أتوبولو (فرايبورج)

الدفاع: ريدل باكو (لايبزيج) - فالديمار أنطون ونيكو شلوتربيك وفيليكس نميشا (بروسيا دورتموند) - ناثانييل براون (أينتراخت فرانكفورت) - ديفيد راوم (لايبزيج) - جوناثان تاه (بايرن ميونيخ) - ماليك تياو (نيوكاسل).

الوسط: كريم أديمي (بروسيا دورتموند) - نديم أميري (ماينز) - سيرج جنابري وألكسندر بافلوفيتش وليون جورتسيكا وجوشوا كيميتش (بايرن ميونيخ) - جايمي ليفلينج (شتوتجارت) - فلوريان فيرتز (ليفربول)

الهجوم: سعيد الملا (كولن) - ليروي ساني (جالاتا سراي) - جوناثان بوركاردت (أينتراخت فرانكفورت) - كيفن شادي (برنتفورد) - نيك فولتيماده (نيوكاسل).

