تعرف على نظام الملحق الآسيوي.. وطريق التأهل لكأس العالم

يتنافس العراق والإمارات على بطاقة التأهل للملحق العالمي من قارة إسيا، فكيف وصلا لهذه النقطة، وماذا ينتظرهما.

وتقام مباراة الذهاب في الإمارات، على أن يقام الإياب في العراق، ليصعد الفائز إلى نهائيات الملحق العالمي في مارس المقبل.

ويتصارع المنتخبان على هذه البطاقة بعد احتلال المركز الثاني في مجموعتي الملحق الآسيوي، خلف قطر والسعودية.

وجاءت المواعيد والملاعب على النحو التالي:

الذهاب (الإمارات ضد العراق)

الخميس 13 نوفمبر

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي

Promotional graphic with Arabic text announcing the knockout stage match between UAE and Iraq for 2026 World Cup qualifiers on Thursday November 13 2025 at 8 PM at Mohammed bin Zayed Stadium featuring UAE and Iraq flags team logos and sponsors like McDonalds ADQ Adidas below a group photo of UAE national football team players in white and red uniforms standing in two rows on a field with stadium seating in background

الاياب (العراق ضد الإمارات)

الثلاثاء 18 نوفمبر

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

ملعب البصرة الدولي

ويصعد الفائز للمشاركة في الملحق العالمي بمشاركة 6 منتخبات من مختلف القارات.

وحسم منتخبا بوليفيا ونيو كاليدونيا مقاعدهما، ويتبقى مقعد آسيوي بين العراق والإمارات، ومقعد إفريقي بين الرباعي الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية، بالإضافة لمنتخبين من أمريكا الشمالية.

ويصعد من الملحق العالمي منتخبين إلى كأس العالم.

