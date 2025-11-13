تعرف على نظام الملحق الآسيوي.. وطريق التأهل لكأس العالم

يتنافس العراق والإمارات على بطاقة التأهل للملحق العالمي من قارة إسيا، فكيف وصلا لهذه النقطة، وماذا ينتظرهما.

وتقام مباراة الذهاب في الإمارات، على أن يقام الإياب في العراق، ليصعد الفائز إلى نهائيات الملحق العالمي في مارس المقبل.

ويتصارع المنتخبان على هذه البطاقة بعد احتلال المركز الثاني في مجموعتي الملحق الآسيوي، خلف قطر والسعودية.

وجاءت المواعيد والملاعب على النحو التالي:

الذهاب (الإمارات ضد العراق)

الخميس 13 نوفمبر

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

ملعب محمد بن زايد بأبو ظبي

الاياب (العراق ضد الإمارات)

الثلاثاء 18 نوفمبر

6:00 مساءً بتوقيت القاهرة

ملعب البصرة الدولي

ويصعد الفائز للمشاركة في الملحق العالمي بمشاركة 6 منتخبات من مختلف القارات.

وحسم منتخبا بوليفيا ونيو كاليدونيا مقاعدهما، ويتبقى مقعد آسيوي بين العراق والإمارات، ومقعد إفريقي بين الرباعي الكاميرون ونيجيريا والجابون والكونغو الديمقراطية، بالإضافة لمنتخبين من أمريكا الشمالية.

ويصعد من الملحق العالمي منتخبين إلى كأس العالم.