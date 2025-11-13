تحديد موعد قرعة دور الـ 32 من كأس مصر

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 13:35

كتب : رضا السنباطي

حدد الاتحاد المصري لكرة القدم موعد إجراء قرعة دور الـ32 من مسابقة كأس مصر.

ويحمل الزمالك لقب النسخة الماضية من مسابقة كأس مصر.

وحدد اتحاد الكرة يوم السبت الموافق 15 نوفمبر في تمام الساعة 12 ظهرا موعدا لإجراء القرعة.

وضمن 11 ناد من القسم الثاني المشاركة في دور الـ32 بعد تأهلهم من مباريات الدوري التمهيدي.

فيما يكتمل دور الـ32 بمشاركة 21 ناد من الدوري الممتاز هم قوام المسابقة.

وتتواجد من القسم الثاني أندية: أبو قير للأسمدة - السكة الحديد - القناة - بترول أسيوط - وي - بلدية المحلة - مسار - تليفونات بني سويف - بور فؤاد - دكرنس - نادي جي

