لا جازيتا: أرسنال ينافس تشيلسي وريال مدريد على نجم يوفنتوس

دخل أرسنال متصدر ترتيب الدوري الإنجليزي في سباق التعاقد مع التركي كينان يلدز صانع ألعاب يوفنتوس.

ويمتد عقد كينان يلدز مع يوفنتوس حتى صيف 2029.

وبحسب صحيفة لا جازيتا ديلو سبورت الإيطالية، فإن يلدز دخل ضمن حسابات أرسنال لضمه خلال فترة الانتقالات الشتوية المقبلة.

وأوضحت التقارير أن ارسنال انضم إلى تشيلسي وريال مدريد في سباق التعاقد مع كينان يلدز صانع ألعاب يوفنتوس.

وكان تشيلسي تقدم بعرض لضم يلدز من يوفنتوس في الصيف الماضي مقابل 65 مليون جنيه إسترليني، لكنه قوبل بالرفض.

لكن تشيلسي لم يفقد الأمل وسيحاول ضم اللاعب في فترة الانتقالات الشتوية المقبلة، أو في الصيف القادم.

يلدز البالغ من العمر 20 عاما يقدم مستوى مميز مع يوفنتوس.

وسجل يلدز في الموسم الحالي 6 أهداف وقدم 6 تمريرات حاسمة، وذلك في 18 مباراة بمختلف البطولات.