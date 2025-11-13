أولمو: يامال ليس جاهزا بنسبة 100%.. وهو المتضرر من هذه الحرب الصغيرة

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 13:00

كتب : FilGoal

لامين يامال - إسبانيا × بلغاريا

دافع داني أولمو لاعب برشلونة ومنتخب إسبانيا عن زميله لامين يامال بعد الجدل الذي أثير حوله مؤخرا.

وأثار غياب لامين يامال عن قائمة منتخب إسبانيا خلال التوقف الدولي بشهر نوفمبر الجاري جدلا واسعا. (طالع التفاصيل)

وقال داني أولمو في تصريحات للصحفيين: "لامين يامال كان حزينا لأنه يريد التواجد دائما مع منتخب إسبانيا، وعدم حضوره يعني أنه ليس جاهزا بنسبة 100% ".

وأضاف "البعض قد يشكك في رغبة لامين يامال في التواجد هنا، لكن الحقيقة عكس ذلك تماما، خاصة أن العلاقة بين برشلونة والمنتخب جيدة للغاية".

وأتم "لامين يامال هو المتضرر من هذه الحرب الصغيرة حول لاعب شاب، لكنه يريد التعافي وسيكون جاهزا خلال الأيام المقبلة".

وأعلن منتخب إسبانيا استدعاء خورخي دي فروتوس لمنتخب إسبانيا بعد استبعاد لامين يامال.

وكان منتخب إسبانيا قد أعلن خضوع يامال إلى علاج يستلزم إراحته لمدة 10 أيام دون إبلاغ الاتحاد من قبل النادي.

ويحتل منتخب إسبانيا المركز الأول في ترتيب المجموعة الخامسة من التصفيات الأوروبية على حساب تركيا وجورجيا.

ويحتاج منتخب إسبانيا لتحقيق الفوز في مباراة واحدة على الأقل للتأهل لنهائيات كأس العالم 2026.

وفي تساوى منتخبي إسبانيا وتركيا في النقاط فإن فارق الأهداف سيحسم هوية المتأهل، وحتى الآن فارق الأهداف لإسبانيا +15 ولتركيا +3.

ويتصدر الماتادور بطل العالم في 2010 الترتيب برصيد 12 نقطة بفارق 3 نقاط عن تركيا، فيما تأتي جورجيا في المركز الثالث برصيد 3 نقاط وتتذيل بلغاريا الترتيب بدون نقاط.

