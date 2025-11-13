الكشف عن موعد مباراتي منتخب مصر الثاني أمام الجزائر

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباراتي منتخب مصر الثاني أمام نظيره الجزائري.

ويلعب منتخب مصر الثاني مباراتين وديتين ضد نظيره الجزائري في إطار استعداد المنتخبين لخوض منافسات كأس العرب بقطر.

وأعلن اتحاد الكرة عن لعب المباراة الأولى يوم الجمعة 14 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصرا.

فيما ستقام المباراة الثانية بين المنتخبين يوم الإثنين 17 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء.

وشهدت قائمة منتخب مصر الثاني، دخول محمد عواد حارس الزمالك، ومحمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، وهادي رياض مدافع بتروجت لأول مرة.

وتقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

أما منتخب الجزائر فيتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق، والبحرين أو جيبوتي، ولبنان أو السودان.