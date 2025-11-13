الكشف عن موعد مباراتي منتخب مصر الثاني أمام الجزائر

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 12:09

كتب : FilGoal

منتخب مصر الثاني

كشف الاتحاد المصري لكرة القدم عن موعد مباراتي منتخب مصر الثاني أمام نظيره الجزائري.

أخبار متعلقة:
قبل لقاء الجزائر.. ضم 2 واستبعاد شلبي والسولية وربيع من قائمة منتخب مصر الثاني كما كشف في الجول - استاد القاهرة يستضيف مباراتي منتخب مصر الثاني ضد الجزائر استبعاد رباعي بيراميدز من منتخب مصر الثاني مصدر من المنتخب الثاني لـ في الجول: نقل مباراتي الجزائر إلى استاد القاهرة

ويلعب منتخب مصر الثاني مباراتين وديتين ضد نظيره الجزائري في إطار استعداد المنتخبين لخوض منافسات كأس العرب بقطر.

وأعلن اتحاد الكرة عن لعب المباراة الأولى يوم الجمعة 14 نوفمبر في تمام الساعة الرابعة عصرا.

فيما ستقام المباراة الثانية بين المنتخبين يوم الإثنين 17 نوفمبر في تمام الساعة السادسة مساء.

لا يتوفر وصف.

وشهدت قائمة منتخب مصر الثاني، دخول محمد عواد حارس الزمالك، ومحمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، وهادي رياض مدافع بتروجت لأول مرة.

وتقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

أما منتخب الجزائر فيتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق، والبحرين أو جيبوتي، ولبنان أو السودان.

منتخب مصر الثاني كأس العرب حلمي طولان
نرشح لكم
أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم مروان عثمان: أستهدف التواجد في قائمة مصر بكأس أمم إفريقيا محمد إسماعيل يكشف موعد مرانه الأول مع منتخب مصر انضمام الشناوي للمران الجماعي.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة أوزبكستان منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة الأردن وديا قبل لقاء الجزائر.. ضم 2 واستبعاد شلبي والسولية وربيع من قائمة منتخب مصر الثاني مدير منتخب الناشئين: لا نبحث عن التمثيل المشرف في كأس العالم.. سنقاتل حتى الرمق الأخير مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة أوزبكستان الودية
أخر الأخبار
تحديد موعد قرعة دور الـ 32 من كأس مصر 8 دقيقة | الكرة المصرية
لا جازيتا: أرسنال ينافس تشيلسي وريال مدريد على نجم يوفنتوس 28 دقيقة | الكرة الأوروبية
أولمو: يامال ليس جاهزا بنسبة 100%.. وهو المتضرر من هذه الحرب الصغيرة 43 دقيقة | الكرة الأوروبية
تأشيرات إلكترونية مجانية لحضور كأس أمم إفريقيا بالمغرب ساعة | الكرة الإفريقية
الكشف عن موعد مباراتي منتخب مصر الثاني أمام الجزائر ساعة | منتخب مصر
تأكد غياب مدافع ألمانيا أمام لوكسمبورج.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة صربيا ساعة | الكرة الأوروبية
جاسبريني: الفوز بالدوري مع روما؟ الجميع حر في أن يحلم 2 ساعة | الكرة الأوروبية
ملعب الاتحاد يستضيف 5 مباريات في يورو 2028.. وويمبلي يحتضن النهائي 2 ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517135/الكشف-عن-موعد-مباراتي-منتخب-مصر-الثاني-أمام-الجزائر