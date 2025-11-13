جاسبريني: الفوز بالدوري مع روما؟ الجميع حر في أن يحلم

أجاب جيان بيرو جاسبريني مدرب روما على سؤال حول إمكانية تحقيق فريقه للقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

ويتقاسم روما مع إنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة.

وقال جاسبريني مدرب روما في تصريحات للصحفيين: "الفوز بالدوري الإيطالي؟ الجميع حر في أن يحلم. نأمل أن يكون هذا الأمر إيجابيا، خاصة أن اللاعبين يؤمنون بأنفسهم في كل مباراة".

وأضاف مدرب روما "من الممكن أن يتحقق الحلم، ولكن في الوقت الحالي دعونا نستمتع بهذه اللحظات السعيدة".

video:1

وسبق وأن حقق روما لقب الدوري الإيطالي 3 مرات في تاريخه.

ويغيب لقب الدوري الإيطالي عن فريق العاصمة منذ موسم 2000-2001، حينما حقق الجيل التاريخي بقيادة فرانشيسكو توتي والأرجنتيني جابريل باتيستوتا اللقب.

ويخوض المدرب المخضرم جاسبريني موسمه الأول مع روما بعد سنوات من النجاح مع أتالانتا.