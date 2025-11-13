جاسبريني: الفوز بالدوري مع روما؟ الجميع حر في أن يحلم

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 11:38

كتب : FilGoal

جيان بييرو جاسبريني

أجاب جيان بيرو جاسبريني مدرب روما على سؤال حول إمكانية تحقيق فريقه للقب الدوري الإيطالي في الموسم الحالي.

أخبار متعلقة:
لياو: ميلان لا يستسلم.. والعمل الجماعي مفتاح الفوز أمام روما أليجري: روما كان يستحق التقدم في البداية.. وميلان بحاجة لمزيد من الثقة الصراع يشتعل.. ماينان يتصدى لركلة جزاء في الوقت القاتل ويقود ميلان لهزيمة روما تقرير: روما يبدأ مناقشات تجديد عقد ديبالا

ويتقاسم روما مع إنتر صدارة الدوري الإيطالي برصيد 24 نقطة.

وقال جاسبريني مدرب روما في تصريحات للصحفيين: "الفوز بالدوري الإيطالي؟ الجميع حر في أن يحلم. نأمل أن يكون هذا الأمر إيجابيا، خاصة أن اللاعبين يؤمنون بأنفسهم في كل مباراة".

وأضاف مدرب روما "من الممكن أن يتحقق الحلم، ولكن في الوقت الحالي دعونا نستمتع بهذه اللحظات السعيدة".

وسبق وأن حقق روما لقب الدوري الإيطالي 3 مرات في تاريخه.

ويغيب لقب الدوري الإيطالي عن فريق العاصمة منذ موسم 2000-2001، حينما حقق الجيل التاريخي بقيادة فرانشيسكو توتي والأرجنتيني جابريل باتيستوتا اللقب.

ويخوض المدرب المخضرم جاسبريني موسمه الأول مع روما بعد سنوات من النجاح مع أتالانتا.

روما جاسبريني الدوري الإيطا
نرشح لكم
الإصابة تبعد كيميتش عن لقاء لوكسمبورج لا جازيتا: أرسنال ينافس تشيلسي وريال مدريد على نجم يوفنتوس أولمو: يامال ليس جاهزا بنسبة 100%.. وهو المتضرر من هذه الحرب الصغيرة تأكد غياب مدافع ألمانيا أمام لوكسمبورج.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة صربيا ملعب الاتحاد يستضيف 5 مباريات في يورو 2028.. وويمبلي يحتضن النهائي مواعيد مباريات الخميس 13 نوفمبر - انطلاق الملحقين الإفريقي والآسيوي.. وتصفيات أوروبا استدعاء خيفرين تورام لمنتخب فرنسا لمواجهتي أوكرانيا وأذربيجان بي بي سي: ماينز يخسر استئنافه ضد أنور الغازي في ألمانيا
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يدرس إضافة مساعدين جدد لمعاونة عبد الرؤوف 30 دقيقة | الكرة المصرية
مانشيني يتولى تدريب السد القطري 41 دقيقة | آسيا
الإصابة تبعد كيميتش عن لقاء لوكسمبورج 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الرياضة 54 دقيقة | الكرة المصرية
تعرف على نظام الملحق الآسيوي.. وطريق التأهل لكأس العالم ساعة | آسيا
تعرف على نظام الملحق الإفريقي.. وطريق التأهل لكأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
تحديد موعد قرعة دور الـ 32 من كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
لا جازيتا: أرسنال ينافس تشيلسي وريال مدريد على نجم يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517133/جاسبريني-الفوز-بالدوري-مع-روما-الجميع-حر-في-أن-يحلم