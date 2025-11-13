ملعب الاتحاد يستضيف 5 مباريات في يورو 2028.. وويمبلي يحتضن النهائي
الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 11:18
كتب : FilGoal
أفاد نادي مانشستر سيتي أن ملعب الاتحاد سيستضيف 5 مباريات خلال بطولة يورو 2028.
وأوضح النادي عبر موقعه أن المباراة الأولى ستكون مباراة منتخب إنجلترا الافتتاحية في حال تأهله مباشرة.
وتقام منافسات يورو 2028 في بريطانيا وأيرلندا.
فيما أوضحت إدارة ملعب ويمبلي أن الملعب سيستضيف 8 مباريات في يورو 2028.
بما في ذلك مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية.
وستقام المباراة الافتتاحية على الملعب الوطني في كارديف عاصمة ويلز.
وتنطلق البطولة يوم 9 يونيو 2028 وتنتهي يوم 9 يوليو.
وتوج منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024 بالفوز على إنجلترا في النهائي بنتيجة 2-1.
