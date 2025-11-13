ملعب الاتحاد يستضيف 5 مباريات في يورو 2028.. وويمبلي يحتضن النهائي

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 11:18

كتب : FilGoal

ويمبلي

أفاد نادي مانشستر سيتي أن ملعب الاتحاد سيستضيف 5 مباريات خلال بطولة يورو 2028.

وأوضح النادي عبر موقعه أن المباراة الأولى ستكون مباراة منتخب إنجلترا الافتتاحية في حال تأهله مباشرة.

وتقام منافسات يورو 2028 في بريطانيا وأيرلندا.

أخبار متعلقة:
الأعلى أجرا.. تليجراف: ساكا يقترب من تجديد عقده مع أرسنال استدعاء خيفرين تورام لمنتخب فرنسا لمواجهتي أوكرانيا وأذربيجان بي بي سي: ماينز يخسر استئنافه ضد أنور الغازي في ألمانيا جواو مينديش: لا أشعر بالضغط كوني ابن رونالدينيو

فيما أوضحت إدارة ملعب ويمبلي أن الملعب سيستضيف 8 مباريات في يورو 2028.

بما في ذلك مباراتي نصف النهائي والمباراة النهائية.

Wembley Stadium arch and structure illuminated at night with blue sky background Arabic text overlay reading أفضل هدف and 2028 in large numbers FilGoal logo in yellow and white at top and bottom right corner.

وستقام المباراة الافتتاحية على الملعب الوطني في كارديف عاصمة ويلز.

وتنطلق البطولة يوم 9 يونيو 2028 وتنتهي يوم 9 يوليو.

وتوج منتخب إسبانيا بلقب يورو 2024 بالفوز على إنجلترا في النهائي بنتيجة 2-1.

ويمبلي ملعب الاتحاد يورو 2028
نرشح لكم
الإصابة تبعد كيميتش عن لقاء لوكسمبورج لا جازيتا: أرسنال ينافس تشيلسي وريال مدريد على نجم يوفنتوس أولمو: يامال ليس جاهزا بنسبة 100%.. وهو المتضرر من هذه الحرب الصغيرة تأكد غياب مدافع ألمانيا أمام لوكسمبورج.. وشكوك حول لحاقه بمواجهة صربيا جاسبريني: الفوز بالدوري مع روما؟ الجميع حر في أن يحلم مواعيد مباريات الخميس 13 نوفمبر - انطلاق الملحقين الإفريقي والآسيوي.. وتصفيات أوروبا استدعاء خيفرين تورام لمنتخب فرنسا لمواجهتي أوكرانيا وأذربيجان بي بي سي: ماينز يخسر استئنافه ضد أنور الغازي في ألمانيا
أخر الأخبار
خبر في الجول - الزمالك يدرس إضافة مساعدين جدد لمعاونة عبد الرؤوف 30 دقيقة | الكرة المصرية
مانشيني يتولى تدريب السد القطري 40 دقيقة | آسيا
الإصابة تبعد كيميتش عن لقاء لوكسمبورج 51 دقيقة | الكرة الأوروبية
تفاصيل اجتماع الرئيس السيسي مع وزير الرياضة 53 دقيقة | الكرة المصرية
تعرف على نظام الملحق الآسيوي.. وطريق التأهل لكأس العالم ساعة | آسيا
تعرف على نظام الملحق الإفريقي.. وطريق التأهل لكأس العالم ساعة | الكرة الإفريقية
تحديد موعد قرعة دور الـ 32 من كأس مصر ساعة | الكرة المصرية
لا جازيتا: أرسنال ينافس تشيلسي وريال مدريد على نجم يوفنتوس ساعة | الكرة الأوروبية
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517132/ملعب-الاتحاد-يستضيف-5-مباريات-في-يورو-2028-وويمبلي-يحتضن-النهائي