قبل مواجهة كوت ديفوار.. منتخب السعودية يستعيد سالم الدوسري وكادش

استعاد منتخب السعودية لاعبيه سالم الدوسري وحسن كادش اللذين شاركا في التدريبات قبل مواجهة كوت ديفوار الودية يوم الجمعة، بعد التعافي من الإصابة.

شهدت الحصة التدريبية غياب اللاعب جهاد ذكري لشعوره بآلام في الركبة، كما لم يشارك اللاعب زياد الجهني لتعرضه لنزلة برد.

في حين لم يُكمل عبدالرحمن العبود الحصة التدريبية لشعوره بآلام عضلية.

وكان الدوسري يعاني من إصابة، واكتفى يوم الثلاثاء بتمارين خاصة في صالة الجيمانزيوم من دون أن يشارك مع زملائه في التدريبات الجماعية.

ويختتم الأخضر استعداداته لمواجهة بطل إفريقيا بحصة تدريبية مساء يوم الخميس.

بعد مواجهة كوت ديفوار في جدة يوم الجمعة سيلعب الأخضر السعودي ضد الجزائر الثلاثاء المقبل في جدة أيضا.

ويستعد المنتخب السعودي بهاتين المباراتين للمشاركة في كأس العرب الذي ينطلق مطلع الشهر المقبل في قطر.