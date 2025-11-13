الرياضية: هولشتاين كيل الألماني يطلب ضم مدافع ضمك

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 10:50

كتب : FilGoal

تلقى ضاري العنزي، لاعب فريق ضمك عرضًا احترافيًا من نادي هولشتاين كيل الألماني، الذي ينشط في دوري الدرجة الثانية، وفقا لجريدة الرياضية السعودية.

وذكر التقرير أن النادي الألماني أبدى رغبته في ضم اللاعب بداية من فترة الانتقالات الشتوية في يناير المقبل، على أن تحسم الأمور بين الطرفين خلال الأيام المقبلة بقبول العرض أو الاستمرار في ضمك.

ويستمر عقد العنزي مع ضمك حتى منتصف 2027 المقبل.

وبدأ ضاري من براعم نادي الباطن، وانتقل إلى ناشئي نادي النصر في عام 2015، وتدرج في الفئات السنية وانضم إلى برنامج الابتعاث السعودي لكرة القدم 2020 مع مجموعة من اللاعبين..

وعاد إلى نادي النصر وأعير إلى الجبلين في صيف 2021، وعاد إلى نادي النصر مطلع عام 2022، وانتقل إلى نادي ضمك في صيف 2022.

وينشط فريق هولشتاين كيل في دوري الدرجة الثانية الألماني ويحتل المركز العاشر برصيد 15 نقطة.

وخاض الفريق منافسات دوري الدرجة الأولى الموسم الماضي للمرة الأولى في تاريخه لكنه هبط سريعًا.

