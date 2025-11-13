مواعيد مباريات الخميس 13 نوفمبر - انطلاق الملحقين الإفريقي والآسيوي.. وتصفيات أوروبا

تنطلق اليوم الخميس الموافق 13 نوفمبر 2025 مباريات الملحقين الإفريقي والآسيوي لتحديد ممثل القاراتين في الملحق العالمي المؤهل لكأس العالم 2026.

كما تُلعب اليوم جولة جديدة من التصفيات الأوروبية المؤهلة لكأس العالم.

ويقدم لكم FilGoal.com جميع مواعيد مباريات اليوم الخميس 13 نوفمبر 2025 والقنوات الناقلة.

ويلعب منتخب نيجيريا ضد الجابون في مواجهة نارية على أرض المغرب ضمن الملحق الإفريقي.

فيما يلعب منتخب الكونغو ضد نظيره الكاميروني في مباراة مرتقبة.

وعلى الصعيد الآسيوي يحل منتخب العراق ضيفا على الإمارات.

الملحق الإفريقي

نيجيريا × الجابون.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع المباراة على قناة MBC ACTION

الكاميرون × الكونغو.. تقام المباراة في تمام الساعة التاسعة مساء.. وتذاع المباراة على قناة MBC ACTION

الملحق الآسيوي

الإمارات × العراق.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع المباراة على قنوات بي إن سبورتس.

كأس العين الدولية

إيران × كاب فيردي.. تقام المباراة في تمام الساعة السادسة مساء.. وتذاع المباراة على قناة أبو ظبي الرياضية.

التصفيات الأوروبية

فرنسا × أوكرانيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 1.

إنجلترا × صربيا.. تقام المباراة في تمام الساعة العاشرة إلا ربع مساء.. وتذاع المباراة على قناة بي إن سبورتس 3.