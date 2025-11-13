ميلود حمدي: جمع الإسماعيلي 10 نقاط أمر جيد.. والزمالك سيتوج بالدوري

الخميس، 13 نوفمبر 2025 - 00:31

كتب : FilGoal

ميلود حمدي - مدرب الإسماعيلي

يرى الجزائري ميلود حمدي مدرب الإسماعيلي، أن حصول فريقه على 10 نقاط في الدوري بعد مرور 13 جولة أمر جيد.

وأوضح ميلود في تصريحات تليفزيونية لقناة أون سبورت: "حصلنا على ١٠ نقاط في الدوري وكان إمكاننا أن نجمع نقاط أكبر، ولكننا فقدنا نقاط بسبب الأخطاء وبالتدريب لن يكرر اللاعبون تلك الأخطاء".

وأكمل "لو سألت الجماهير في بداية بأننا سنجمع ١٠ نقاط فلن يصدقوا، علينا أن نكون راضين ولكن بالطبع نسعى لجمع عدد نقاط أكبر وفقا للموقف الحالي الذي نمر به".

وجمع الإسماعيلي 10 نقاط بعد 13 جولة ليقع في المركز الـ18 بجدول ترتيب الدوري.

وتابع "النادي الإسماعيلي موقفه صعب، ولكن العديد من اللاعبين لديهم مستقبل واعد مثل محمد سمير كونتا، وإبراهيم النجعاوي، وعبد الله الظهير الأيمن".

وكشف ميلود حمدي عن تلقيه عروضا من أندية مصرية لتدريبها، ولكنه استدرك "ليس من بينهم الأهلي أو الزمالك".

وعن رأيه في الدوري المصري "من الممكن أن يكون أفضل من ذلك فعندما تفتح الباب للجماهير ستصبح البطولة أقوى، فهو الأفضل في إفريقيا ولكن ينقصه فقط الجماهير".

وأضاف "لا أرى فريق بعينه هو الأفضل، ويجب أن تكون الفرق أقوى من المستوى الحالي".

واختار مدرب الإسماعيلي، أحمد سيد "زيزو" لاعب الأهلي كأفضل لاعب في الدوري المصري.

عدي الدباغ لاعب متميز وتدرب معي من قبل في الكويت

وتوقع ميلود حمدي أن يتوج الزمالك بلقب الدوري هذا الموسم.

ويحتل الزمالك المركز الثالث في جدول ترتيب الدوري برصيد 22 نقطة من 12 مباراة.

ورشح عبد الكريم مصطفى الظهير الأيسر للإسماعيلي للانضمام للمنتخب المصري.

وأتم مدرب الإسماعيلي حديثه عن مواجهة الأهلي "من الصعب على الأهلي أن يلعب يوم 25 أمام الإسماعيلي في ظل ارتباطه بمباراة في دوري الأبطال يوم 28 نوفمبر، ولكن إذا لعبنا المباراة سنكون سعداء".

ويلتقي الأهلي أمام الإسماعيلي يوم 25 نوفمبر في الأسبوع الـ14 للدوري، قبل الخروج لمواجهة الجيش الملكي المغربي في الجولة الثانية لحساب دور المجموعات من دوري أبطال إفريقيا يوم 28 نوفمبر.

الدوري المصري الإسماعيلي ميلود حمدي
