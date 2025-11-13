كرة يد - تألق الخماسي المصري بفوز باريس سان جيرمان وفيزبريم في أبطال أوروبا

تألق اللاعبون المصريون في منافسات الجولة السابعة من دوري أبطال أوروبا لكرة اليد.

وقاد يحيى خالد فريقه باريس سان جيرمان في الفوز على جوج بنتيجة 31-28.

وسجل اللاعب المصري 6 أهداف منها آخر هدفين حسما فوز فريقه.

ورفع باريس سان جيرمان رصيده لـ 6 نقاط في المركز الخامس لحساب المجموعة الثانية.

وعاد فيزبريم المجري لتحقيق الانتصارات بتألق الرباعي المصري المحترف في الفوز على كولستاد 43-29.

وسجل يحيى الدرع 5 أهداف وأحمد عادل 5 أهداف وعلي زين 3 وأحمد هشام "دودو" هدفا.

ورفع فيزبريم رصيده لـ 8 نقاط في المركز الثالث بترتيب المجموعة الأولى بفارق 4 نقاط عن الصدارة.

ويتأهل أول وثاني ترتيب كل مجموعة مباشرة إلى ربع النهائي.

فيما يتنافس أصحاب المراكز من الثالث للسادس على مقاعد الملحق المؤهل لربع النهائي.

وحصد ماجديبورج الألماني لقب البطولة في العام الماضي.