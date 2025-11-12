مرتجي يتقدم ببلاغ للنائب العام بسبب مقال منشور ضده

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 23:34

كتب : FilGoal

الأهلي - خالد مرتجي

تقدم خالد مرتجي أمين صندوق النادي الأهلي عن طريق شادي البرقوقي وكيله القانوني ببلاغ رسمي إلى المستشار النائب العام على خلفية مقاله المنشور عبر منصة "فيس بوك".

وتضمن البلاغ أن ما ورد بالمقال يشكِّل جرائم سب وقذف علني بطريق النشر الإلكتروني.

بالإضافة للاعتداء على حرمة الحياة الخاصة، والتشهير والإساءة المتعمدة لسمعة خالد مرتجي وعائلته.

كما إنه يتجاوز نطاق حرية النقد المباح، وينحدر لهوة الجرائم التي تمس الاعتبار.

ويؤكد خالد مرتجي أن اللجوء للنيابة العامة هدفه تطبيق حكم القانون وردع كل من يستغل المنصات الإلكترونية للإهانة والتشهير بالأشخاص.

خالد مرتجي الأهلي
