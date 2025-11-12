مروان عثمان: أستهدف التواجد في قائمة مصر بكأس أمم إفريقيا

يستهدف مروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا التواجد مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025.

مروان عثمان النادي : سيراميكا كليوباترا مصر

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة العين الدولية وسيلتقي أوزبكستان في نصف نهائي البطولة التي ستقام في الإمارات.

وقال لاعب منتخب مصر عبر أون سبورت: "أشكر حسام حسن وفخور بتواجدي وسط أفضل اللاعبين في مصر، وأخبروني أنهم تابعوني في الدوري من قبل".

وأضاف "هدفنا الفوز على أوزبكستان، أي لاعب يفضل التواجد مع المنتخب وأريد التواجد في قائمة أمم إفريقيا".

ويلتقي منتخب مصر مع أوزبكستان يوم الجمعة المقبل، وسيلتقي الفائز في النهائي من كاب فيردي وإيران في النهائي.

ويتواجد في قائمة المنتخب:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح، ورامي ربيعة، ومحمد إسماعيل، وخالد صبحي، وحسام عبد المجيد.

الوسط: مروان عطية، وحمدي فتحي، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، ومروان عثمان، وأحمد سيد "زيزو"، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ونبيل عماد "دونجا"، وطاهر محمد طاهر، ومحمد صلاح.

الهجوم: أسامة فيصل، وصلاح محسن، ومصطفى محمد.

ويستعد المنتخب الوطني لكأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب ديسمبر المقبل.