مروان عثمان: أستهدف التواجد في قائمة مصر بكأس أمم إفريقيا

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 23:20

كتب : FilGoal

مروان عثمان - مران منتخب مصر

يستهدف مروان عثمان لاعب سيراميكا كليوباترا التواجد مع منتخب مصر في كأس أمم إفريقيا 2025.

مروان عثمان

النادي : سيراميكا كليوباترا

مصر

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة العين الدولية وسيلتقي أوزبكستان في نصف نهائي البطولة التي ستقام في الإمارات.

وقال لاعب منتخب مصر عبر أون سبورت: "أشكر حسام حسن وفخور بتواجدي وسط أفضل اللاعبين في مصر، وأخبروني أنهم تابعوني في الدوري من قبل".

أخبار متعلقة:
محمد إسماعيل يكشف موعد مرانه الأول مع منتخب مصر انضمام الشناوي للمران الجماعي.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة أوزبكستان قبل لقاء الجزائر.. ضم 2 واستبعاد شلبي والسولية وربيع من قائمة منتخب مصر الثاني مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة أوزبكستان الودية

وأضاف "هدفنا الفوز على أوزبكستان، أي لاعب يفضل التواجد مع المنتخب وأريد التواجد في قائمة أمم إفريقيا".

ويلتقي منتخب مصر مع أوزبكستان يوم الجمعة المقبل، وسيلتقي الفائز في النهائي من كاب فيردي وإيران في النهائي.

ويتواجد في قائمة المنتخب:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح، ورامي ربيعة، ومحمد إسماعيل، وخالد صبحي، وحسام عبد المجيد.

الوسط: مروان عطية، وحمدي فتحي، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، ومروان عثمان، وأحمد سيد "زيزو"، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ونبيل عماد "دونجا"، وطاهر محمد طاهر، ومحمد صلاح.

الهجوم: أسامة فيصل، وصلاح محسن، ومصطفى محمد.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان أمام الفائز من مباراة كاب فيردي وإيران.

ويستعد المنتخب الوطني لكأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب ديسمبر المقبل.

مروان عثمان منتخب مصر كأس أمم إفريقيا
نرشح لكم
أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم محمد إسماعيل يكشف موعد مرانه الأول مع منتخب مصر انضمام الشناوي للمران الجماعي.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة أوزبكستان منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة الأردن وديا قبل لقاء الجزائر.. ضم 2 واستبعاد شلبي والسولية وربيع من قائمة منتخب مصر الثاني مدير منتخب الناشئين: لا نبحث عن التمثيل المشرف في كأس العالم.. سنقاتل حتى الرمق الأخير مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة أوزبكستان الودية قبل مواجهة مصر.. زميل كهربا يعوض بن خماسة في منتخب الجزائر للمحليين
أخر الأخبار
أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم ساعة | منتخب مصر
ميلود حمدي: جمع الإسماعيلي 10 نقاط أمر جيد.. والزمالك سيتوج بالدوري ساعة | الدوري المصري
كرة يد - تألق الخماسي المصري بفوز باريس سان جيرمان وفيزبريم في أبطال أوروبا ساعة | كرة يد
بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
استدعاء خيفرين تورام لمنتخب فرنسا لمواجهتي أوكرانيا وأذربيجان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مروان عثمان: أستهدف التواجد في قائمة مصر بكأس أمم إفريقيا 2 ساعة | منتخب مصر
محمد إسماعيل يكشف موعد مرانه الأول مع منتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
كيروش: الكرة العُمانية كانت نائمة.. والجماهير ليسوا أغبياء 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517122/مروان-عثمان-أستهدف-التواجد-في-قائمة-مصر-بكأس-أمم-إفريقيا