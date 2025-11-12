محمد إسماعيل يكشف موعد مرانه الأول مع منتخب مصر

أوضح محمد إسماعيل لاعب الزمالك موعد خوضه المران الأول مع منتخب مصر تحت قيادة حسام حسن.

محمد إسماعيل النادي : الزمالك مصر

ويستعد منتخب مصر للمشاركة في بطولة العين الدولية وسيلتقي أوزبكستان في نصف نهائي البطولة التي ستقام في الإمارات.

وقال لاعب منتخب مصر عبر أون سبورت: "الانضمام للمنتخب شرف لأي لاعب وأشكر حسام حسن على الفرصة وأريد أن أكون عند حسن ظنه، وسعيد بوجودي وسط هؤلاء اللاعبين الكبار".

وأتم "بعد المباراة الودية الأولى سأتدرب مع المنتخب".

وشارك كافة اللاعبين في المران باستثناء محمد إسماعيل الذي أدى تدريبات استشفائية.

وتعرض محمد إسماعيل للإصابة خلال مباراة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري بالإمارات.

ويلتقي منتخب مصر مع أوزبكستان يوم الجمعة المقبل، وسيلتقي الفائز في النهائي من كاب فيردي وإيران في النهائي.

ويتواجد في قائمة المنتخب:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح، ورامي ربيعة، ومحمد إسماعيل، وخالد صبحي، وحسام عبد المجيد.

الوسط: مروان عطية، وحمدي فتحي، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، ومروان عثمان، وأحمد سيد "زيزو"، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ونبيل عماد "دونجا"، وطاهر محمد طاهر، ومحمد صلاح.

الهجوم: أسامة فيصل، وصلاح محسن، ومصطفى محمد.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان أمام الفائز من مباراة كاب فيردي وإيران.

ويستعد المنتخب الوطني لكأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب ديسمبر المقبل.