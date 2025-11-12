كيروش: الكرة العُمانية كانت نائمة.. والجماهير ليسوا أغبياء

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 23:00

كتب : FilGoal

كارلوس كيروش - قطر

تعجب كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب عُمان من تراجع مستوى الكرة المحلية في البلاد ووصفها بـ "النائمة".

وتولى كيروش تدريب عُمان وقاد الفريق في المرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 ضد قطر والإمارات.

وقال كيروش في تصريحات لقناة عُمان الرياضية: "مستوى الدوري يقتل كرة القدم العُمانية. الواقع يقول إن كرة القدم العُمانية كانت نائمة في السنوات القليلة الماضية".

أخبار متعلقة:
كيروش: حظوظ عمان في التأهل لا تزال قائمة تصفيات كأس العالم - كيروش يقود عمان لفرض التعادل أمام قطر بافتتاح الملحق الآسيوي كيروش قبل مواجهة الإمارات: يمكننا أن نعيد كتابة التاريخ كيروش: متحمسون لمواجهة قطر رغم الظروف غير العادلة

وأضاف "هل تعتقد أن الجماهير غبية؟ لا ليسوا أغبياء، الجماهير لا تذهب للملاعب لأنها لا تستمتع بالمباريات".

وأكمل "تابعت إحدى المباريات (في المسابقة المحلية)، أعتقد أن 6 أشخاص كانوا موجودين في الملعب فقط، تذهب لمشاهدة مباراة في الدوري وتشعر بالنعاس".

ويستعد منتخب عُمان لمواجهة كوت ديفوار وديا يوم 18 نوفمبر الجاري.

وسيخوض المنتخب العماني مواجهة ضد الصومال يوم 26 من الشهر الجاري في الملحق المؤهل لمرحلة المجموعات من كأس العرب.

وفي حال تأهلت كتيبة عُمان فإنه سيتواجد في نفس المجموعة مع المغرب والسعودية والفائز من جُزر القُمر ضد اليمن.

كارلوس كيروش عُمان كأس العرب
نرشح لكم
بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تتعادل مع موريتانيا وديا بي بي سي: ماينز يخسر استئنافه ضد أنور الغازي في ألمانيا استبعاد لوكا زيدان من معسكر الجزائر بسبب الإصابة ملحق كأس العالم – كوزمين أولاريو: نريد تعويض خيبة أمل الإماراتيين ملحق كأس العالم - مدرب العراق: جاهزون لمواجهة الإمارات.. وهذا الأمر يحدث لأول مرة تقرير: رابطة الدوري المغربي تطلب فتح تحقيق بشأن اتهامات رئيس لجنة الحكام كأس العالم للناشئين - أضاعت كل الفرص.. السعودية تخسر من مالي وتودع البطولة البدري ضد طارق مصطفى.. أهلي بنغازي إلى نهائي كأس ليبيا بعد مباراة ماراثونية
أخر الأخبار
أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم 4 ساعة | منتخب مصر
ميلود حمدي: جمع الإسماعيلي 10 نقاط أمر جيد.. والزمالك سيتوج بالدوري 4 ساعة | الدوري المصري
كرة يد - تألق الخماسي المصري بفوز باريس سان جيرمان وفيزبريم في أبطال أوروبا 4 ساعة | كرة يد
بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي 4 ساعة | الدوري المصري
استدعاء خيفرين تورام لمنتخب فرنسا لمواجهتي أوكرانيا وأذربيجان 5 ساعة | الكرة الأوروبية
مروان عثمان: أستهدف التواجد في قائمة مصر بكأس أمم إفريقيا 5 ساعة | منتخب مصر
محمد إسماعيل يكشف موعد مرانه الأول مع منتخب مصر 5 ساعة | منتخب مصر
كيروش: الكرة العُمانية كانت نائمة.. والجماهير ليسوا أغبياء 5 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517120/كيروش-الكرة-الع-مانية-كانت-نائمة-والجماهير-ليسوا-أغبياء