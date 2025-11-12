كيروش: الكرة العُمانية كانت نائمة.. والجماهير ليسوا أغبياء

تعجب كارلوس كيروش المدير الفني لـ منتخب عُمان من تراجع مستوى الكرة المحلية في البلاد ووصفها بـ "النائمة".

وتولى كيروش تدريب عُمان وقاد الفريق في المرحلة الرابعة من تصفيات كأس العالم 2026 ضد قطر والإمارات.

وقال كيروش في تصريحات لقناة عُمان الرياضية: "مستوى الدوري يقتل كرة القدم العُمانية. الواقع يقول إن كرة القدم العُمانية كانت نائمة في السنوات القليلة الماضية".

وأضاف "هل تعتقد أن الجماهير غبية؟ لا ليسوا أغبياء، الجماهير لا تذهب للملاعب لأنها لا تستمتع بالمباريات".

وأكمل "تابعت إحدى المباريات (في المسابقة المحلية)، أعتقد أن 6 أشخاص كانوا موجودين في الملعب فقط، تذهب لمشاهدة مباراة في الدوري وتشعر بالنعاس".

ويستعد منتخب عُمان لمواجهة كوت ديفوار وديا يوم 18 نوفمبر الجاري.

وسيخوض المنتخب العماني مواجهة ضد الصومال يوم 26 من الشهر الجاري في الملحق المؤهل لمرحلة المجموعات من كأس العرب.

وفي حال تأهلت كتيبة عُمان فإنه سيتواجد في نفس المجموعة مع المغرب والسعودية والفائز من جُزر القُمر ضد اليمن.