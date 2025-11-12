كرة سلة - سموحة يتفوق على الاتحاد السكندري في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط
الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 22:43
كتب : FilGoal
انتصر سموحة على الاتحاد السكندري ذهابا في نصف نهائي بطولة دوري المرتبط لكرة السلة.
وفاز سموحة على الاتحاد بنتيجة 91-87، وقبلها فاز فريق مرتبط الاتحاد السكندري على سموحة بنتيجة 65-34.
وستقام مباريات الإياب يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري لحسم هوية المتأهل للنهائي.
ويلتقي غدا الخميس الأهلي مع سبورتنج في مباراتي ذهاب نصف النهائي على أن يقام الإياب يوم 15 نوفمبر.
وتقام مباريات نصف النهائي على صالة برج العرب في الإسكندرية.
وتبدأ مواجهات فرق المرتبط في تمام الخامسة مساءً، تليها مباريات الرجال في السابعة مساءً.
وحددت لجنة المسابقات موعد إقامة الدور النهائي خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، بصالة الشباب والرياضة "زويل" بمدينة السادس من أكتوبر.
نرشح لكم
كرة سلة - الأهلي يفوز على سبورتنج في ذهاب نهائي دوري المرتبط للسيدات كرة سلة - الكشف عن مواعيد قبل نهائي دوري المرتبط رجال كرة سلة - الكشف عن موعد نهائي دوري المرتبط للسيدات كرة سلة – الأهلي والاتحاد إلى نصف نهائي الدوري المرتبط كرة سلة – الأهلي إلى نهائي مرتبط السيدات بالفوز على سموحة كرة سلة – دون انتظار مباراة الكبار.. الزمالك يودع دوري المرتبط بعد الخسارة من سموحة كرة سلة – اجتماع لوضع خطة تنظيم بطولة إفريقيا لليد للسيدات كرة سلة - انتصار الأهلي وسبورتنج في ذهاب نصف نهائي سيدات المرتبط