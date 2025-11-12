كرة سلة - سموحة يتفوق على الاتحاد السكندري في ذهاب نصف نهائي دوري المرتبط

انتصر سموحة على الاتحاد السكندري ذهابا في نصف نهائي بطولة دوري المرتبط لكرة السلة.

وفاز سموحة على الاتحاد بنتيجة 91-87، وقبلها فاز فريق مرتبط الاتحاد السكندري على سموحة بنتيجة 65-34.

وستقام مباريات الإياب يوم 14 من شهر نوفمبر الجاري لحسم هوية المتأهل للنهائي.

ويلتقي غدا الخميس الأهلي مع سبورتنج في مباراتي ذهاب نصف النهائي على أن يقام الإياب يوم 15 نوفمبر.

وتقام مباريات نصف النهائي على صالة برج العرب في الإسكندرية.

وتبدأ مواجهات فرق المرتبط في تمام الخامسة مساءً، تليها مباريات الرجال في السابعة مساءً.

وحددت لجنة المسابقات موعد إقامة الدور النهائي خلال الفترة من 21 إلى 24 نوفمبر الجاري، بصالة الشباب والرياضة "زويل" بمدينة السادس من أكتوبر.