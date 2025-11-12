انضمام الشناوي للمران الجماعي.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة أوزبكستان

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 22:33

كتب : FilGoal

منتخب مصر

واصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة أوزبكستان في نصف نهائي دورة العين الدولية الودية.

ويلتقي منتخب مصر أمام أوزبكستان في تمام السادسة مساء الجمعة المقبل، على استاد هزاع بن زايد.

وانضم محمد الشناوي حارس المنتخب، للمران الجماعي بعد اكتفائه بتدريبات علاجية واستشفائية يوم الثلاثاء.

أخبار متعلقة:
قبل لقاء الجزائر.. ضم 2 واستبعاد شلبي والسولية وربيع من قائمة منتخب مصر الثاني قبل مواجهة مصر.. زميل كهربا يعوض بن خماسة في منتخب الجزائر للمحليين مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية وتسديد على المرمى

وشارك كافة اللاعبين في المران باستثناء محمد إسماعيل الذي أدى تدريبات استشفائية.

وتعرض محمد إسماعيل للإصابة خلال مباراة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري بالإمارات.

وتواجد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، في المران لدعم المنتخب قبل مباراته.

ويتواجد في قائمة المنتخب:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح، ورامي ربيعة، ومحمد إسماعيل، وخالد صبحي، وحسام عبد المجيد.

الوسط: مروان عطية، وحمدي فتحي، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، ومروان عثمان، وأحمد سيد "زيزو"، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ونبيل عماد "دونجا"، وطاهر محمد طاهر، ومحمد صلاح.

الهجوم: أسامة فيصل، وصلاح محسن، ومصطفى محمد.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان أمام الفائز من مباراة كاب فيردي وإيران.

ويستعد المنتخب الوطني لكأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب ديسمبر المقبل.

May be an image of football, American football and text

May be an image of ‎football, American football and ‎text that says

May be an image of American football, football and text

May be an image of football, American football and text

May be an image of ‎football, American football and ‎text that says

May be an image of American football, football and text

May be an image of football, American football and text

May be an image of American football, football and text

مران المنتخب منتخب مصر محمد صلاح محمد الشناوي أوزبكستان
نرشح لكم
أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم مروان عثمان: أستهدف التواجد في قائمة مصر بكأس أمم إفريقيا محمد إسماعيل يكشف موعد مرانه الأول مع منتخب مصر منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة الأردن وديا قبل لقاء الجزائر.. ضم 2 واستبعاد شلبي والسولية وربيع من قائمة منتخب مصر الثاني مدير منتخب الناشئين: لا نبحث عن التمثيل المشرف في كأس العالم.. سنقاتل حتى الرمق الأخير مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة أوزبكستان الودية قبل مواجهة مصر.. زميل كهربا يعوض بن خماسة في منتخب الجزائر للمحليين
أخر الأخبار
أبو ريدة: سنخوض مباريات قوية في مارس استعدادا لكأس العالم ساعة | منتخب مصر
ميلود حمدي: جمع الإسماعيلي 10 نقاط أمر جيد.. والزمالك سيتوج بالدوري ساعة | الدوري المصري
كرة يد - تألق الخماسي المصري بفوز باريس سان جيرمان وفيزبريم في أبطال أوروبا ساعة | كرة يد
بتروجت: اتفاق ثلاثي مع الزمالك وحمدان لانتقاله في يناير ولكن.. وحقيقة عرض الأهلي 2 ساعة | الدوري المصري
استدعاء خيفرين تورام لمنتخب فرنسا لمواجهتي أوكرانيا وأذربيجان 2 ساعة | الكرة الأوروبية
مروان عثمان: أستهدف التواجد في قائمة مصر بكأس أمم إفريقيا 2 ساعة | منتخب مصر
محمد إسماعيل يكشف موعد مرانه الأول مع منتخب مصر 2 ساعة | منتخب مصر
كيروش: الكرة العُمانية كانت نائمة.. والجماهير ليسوا أغبياء 3 ساعة | الوطن العربي
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس 4 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
/articles/517117/انضمام-الشناوي-للمران-الجماعي-منتخب-مصر-يواصل-استعداداته-لمواجهة-أوزبكستان