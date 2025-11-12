انضمام الشناوي للمران الجماعي.. منتخب مصر يواصل استعداداته لمواجهة أوزبكستان

واصل منتخب مصر استعداداته لمواجهة أوزبكستان في نصف نهائي دورة العين الدولية الودية.

ويلتقي منتخب مصر أمام أوزبكستان في تمام السادسة مساء الجمعة المقبل، على استاد هزاع بن زايد.

وانضم محمد الشناوي حارس المنتخب، للمران الجماعي بعد اكتفائه بتدريبات علاجية واستشفائية يوم الثلاثاء.

وشارك كافة اللاعبين في المران باستثناء محمد إسماعيل الذي أدى تدريبات استشفائية.

وتعرض محمد إسماعيل للإصابة خلال مباراة الزمالك أمام الأهلي في نهائي السوبر المصري بالإمارات.

وتواجد هاني أبو ريدة رئيس اتحاد الكرة، في المران لدعم المنتخب قبل مباراته.

ويتواجد في قائمة المنتخب:

حراسة المرمى: محمد الشناوي، وأحمد الشناوي، ومحمد صبحي، ومصطفى شوبير.

الدفاع: محمد هاني، ومحمد حمدي، وأحمد فتوح، ورامي ربيعة، ومحمد إسماعيل، وخالد صبحي، وحسام عبد المجيد.

الوسط: مروان عطية، وحمدي فتحي، ومحمد شحاتة، ومحمود صابر، ومروان عثمان، وأحمد سيد "زيزو"، ومحمود عبد الحفيظ "زلاكة"، ونبيل عماد "دونجا"، وطاهر محمد طاهر، ومحمد صلاح.

الهجوم: أسامة فيصل، وصلاح محسن، ومصطفى محمد.

ويلتقي الفائز من مباراة مصر وأوزبكستان أمام الفائز من مباراة كاب فيردي وإيران.

ويستعد المنتخب الوطني لكأس الأمم الإفريقية المقررة في المغرب ديسمبر المقبل.