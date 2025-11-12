كرة يد - مصر في التصنيف الأول.. الكشف عن تفاصيل وموعد قرعة بطولة إفريقيا

كشف الاتحاد الإفريقي لكرة اليد عن تصنيف المنتخبات في قرعة بطولة أمم إفريقيا لليد 2026.

وتستضيف رواندا بطولة الأمم الإفريقية لكرة اليد خلال الفترة من 21 إلى 31 يناير 2026.

وتقام القرعة يوم الجمعة المقبل 14 نوفمبر الساعة الثانية ظهرًا.

وأتى تصنيف المنتخبات قبل القرعة على النحو التالي:

التصنيف الأول: مصر - الجزائر - تونس - كاب فيردي

التصنيف الثاني: غينيا - المغرب - أنجولا - نيجيريا

التصنيف الثالث: الكاميرون - الجابون - الكونغو - رواندا

التصنيف الرابع: بنين - كينيا - زامبيا - أوغندا

وتوج المنتخب المصري بآخر 3 ألقاب لبطولة أمم إفريقيا لليد، ليقترب من تونس صاحبة الرقم القياسي.

المنتخب التونسي هو حامل لقب الرقم القياسي للأكثر تتويجا بـ 10 ألقاب، تليها مصر بـ9 ألقاب، ثم الجزائر 7 ألقاب.

ولم يتوج سوى المنتخبات الثلاثة بلقب بطولة أمم إفريقيا لليد من قبل.