منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة الأردن وديا

الأربعاء، 12 نوفمبر 2025 - 20:55

كتب : FilGoal

منتخب الناشئين مواليد 2009

اختتم منتخب مصر للناشئين مواليد 2009 استعداداته لمواجهة الأردن وديا.

ويستعد منتخب الناشئين لخوض التصفيات المؤهلة لكأس الأمم الإفريقية في مارس من العام المقبل 2026.

ويلتقي منتخب مصر أمام نظيره الأردني في العاصمة عمان، الرابعة مساء الخميس.

أخبار متعلقة:
كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر ضد سويسرا في دور الـ32 استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم مدير منتخب الناشئين: لا نبحث عن التمثيل المشرف في كأس العالم.. سنقاتل حتى الرمق الأخير

وتقام مباراة ثانية بين المنتخبين يوم السبت المقبل.

وكان منتخب الناشئين 2009 نجح في الفوز على حساب فريق الأهلي مواليد 2008 بثلاثية نظيفة قبل السفر للأردن، في المباراة التي أقيمت على ملاعب الهدف بمجمع المنتخبات الوطنية في أكتوبر.

ويستمر معسكر منتخب الناشئين حتى 16 نوفمبر المقبل موعد العودة من الأردن.

وضمت بعثة المنتخب 26 لاعبًا، جاءت كالتالي: مالك عمرو - محمد عبيد - عبد العزيز محمود - مازن وائل - عادل علاء - خالد مختار - أحمد رجب - أحمد صفوت - براء محمود - أدم يوسف - عمر عبد الرحيم - عبد الله عمر - محمد عبد الستار - سيف كريم - يحيى وائل - عاصم أحمد - دانيال تامر - زياد سعودي - زياد أحمد - سيف الدين تامر - مروان توفيق - محمد السيد - أحمد بشير - محمود علاء - محمد جمال - أدهم حسيب.

ويتولى حسين عبد اللطيف منصب المدير الفني للمنتخب، ومعه عبد الستار صبري مدربا عاما، وكريم أيمن مدرباً مساعداً، وأمير عبد الحميد مدرباً لحراس المرمى.

ويلعب منتخب الناشئين مواليد 2008 بقيادة أحمد الكأس، كأس العالم للناشئين في قطر، وينتظره مواجهة أمام سويسرا يوم الجمعة في دور الـ32.

منتخب الناشئين منتخب 2009 حسين عبد اللطيف
نرشح لكم
قبل لقاء الجزائر.. ضم 2 واستبعاد شلبي والسولية وربيع من قائمة منتخب مصر الثاني مدير منتخب الناشئين: لا نبحث عن التمثيل المشرف في كأس العالم.. سنقاتل حتى الرمق الأخير مصر بالأحمر.. تفاصيل الاجتماع الفني لمواجهة أوزبكستان الودية قبل مواجهة مصر.. زميل كهربا يعوض بن خماسة في منتخب الجزائر للمحليين كأس العالم للناشئين - موعد مباراة مصر ضد سويسرا في دور الـ32 مران منتخب مصر - تدريبات استشفائية وتسديد على المرمى مصدر من منتخب مصر لـ في الجول: الإصابات حرمتنا من 7 لاعبين كانوا ضمن الحسابات استثناء من القاعدة.. منتخب الناشئين يواجه سويسرا في دور الـ32 بكأس العالم
أخر الأخبار
بمشاركة بن رمضان والجزيري.. تونس تتعادل مع موريتانيا وديا 7 دقيقة | الكرة الإفريقية
منتخب الناشئين يختتم استعداداته لمواجهة الأردن وديا 29 دقيقة | منتخب مصر
بي بي سي: ماينز يخسر استئنافه ضد أنور الغازي في ألمانيا 29 دقيقة | الوطن العربي
تروست إيكونج يعلن انتهاء أزمة منتخب نيجيريا قبل ملحق كأس العالم 2026 52 دقيقة | الكرة الإفريقية
Gaming - الشحات يجتمع مع مسؤولي اتحاد الكرة قبل بطولة العالم للألعاب الإلكترونية ساعة | Gamers
جواو مينديش: لا أشعر بالضغط كوني ابن رونالدينيو ساعة | أمريكا
جارديان: برشلونة يستهدف هاري كين 2 ساعة | الدوري الإسباني
قبل لقاء الجزائر.. ضم 2 واستبعاد شلبي والسولية وربيع من قائمة منتخب مصر الثاني 3 ساعة | منتخب مصر
التعليقات
الأكثر مشاهدة
1 انتهت في كأس العالم للناشئين - مصر (1)-(1) فنزويلا 2 كأس العالم للناشئين - 3 سيناريوهات لتأهل منتخب مصر إلى دور الـ32 عبر بوابة إنجلترا 3 مصدر من الأهلي يكشف لـ في الجول حقيقة التوقيع مع زهواني 4 انتهت السوبر المصري - الأهلي (2)-(0) الزمالك.. الأحمر بطلا للكأس
/articles/517114/منتخب-الناشئين-يختتم-استعداداته-لمواجهة-الأردن-وديا