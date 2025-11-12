بي بي سي: ماينز يخسر استئنافه ضد أنور الغازي في ألمانيا

خسر نادي ماينز الألماني استئنافه ضد أنور الغازي بعد فسخ تعاقده في نوفمبر 2023.

وقرر النادي فسخ اللاعب الهولندي صاحب الأصول المغربية بسبب ما نشره بشأن الهجوم على قطاع غزة.

وكان الغازي قد حصل على حكم لصالحه ببطلان فسخ تعاقده مع النادي الألماني.

وأقرت المحكمة بحصول الغازي على مليون و700 ألف يورو في أغسطس 2024.

وبعد أكثر من عام خسر النادي الألماني استئنافه، وأيدت المحكمة قرارها الأصلي بأن تصريحات اللاعب تندرج ضمن نطاق حرية التعبير.

وصرّح ستيفان هوفمان رئيس النادي في تصريحات نقلتها BBC: "يتعين علينا قبول قرار المحكمة، ومع ذلك، فإننا نتمسك بموقفنا: بناءً على القيم والمعتقدات التي تحدد ماينز، فإن الاستمرار في توظيف الأفراد الذين يعبرون عن هذه القيم ويتصرفون في تناقض أساسي معها سيظل غير وارد".

وانضم الغازي بعدها لكارديف سيتي، ويرتدي حاليا قميص السيلية القطري.

ماذا حدث؟

نشر أنور الغازي بيانا عن الأحداث في غزة وقال:

هذه ليست حربا.

عندما يقطع طرفا المياه والطعام والكهرباء على طرف آخر فهذه ليست بالحرب.

عندما يمتلك طرفا أسلحة نووية فهذه ليست بالحرب.

عندما يتم تمويل طرفا بملايين الدولارات فهذه ليست بالحرب.

عندما يستخدم طرفا صورا بالذكاء الاصطناعي لينشر معلومات مضللة فهذه ليست بالحرب.

عندما تمنع مواقع التواصل الاجتماعي المحتوى من طرف واحد فقط فهذه ليست بالحرب.

هذا ليس صراعا وهذه ليست حربا.

هذه إبادة عرقية ونحن نشاهدها تحدث مباشرة.

من البحر إلى النهر فلسطين ستكون حرة.

فقرر ماينتس إيقاف الغازي في 17 أكتوبر بسبب منشور دعمه لـ فلسطين.

وفي التحقيق رفض أنور الغازي الاعتذار، وطالب مرة أخرى بوقف قتل المدنيين والأطفال في فلسطين وتحديدا قطاع غزة.

وكتب الغازي عبر حسابه على تويتر: "لتجنب أي شك حول بياني الذي كتبته يوم 27 أكتوبر هو الأخير لنادي ماينز وللعامة على وسائل التواصل الاجتماعي وأي بيان آخر يعلق أو يعتذر وينسب العكس لي فهي ليست صحيحة بالنسبة لي".

وقرر الغازي مقاضاة ناديه عقب فسخ تعاقده بسبب دعمه لفلسطين.

وأقرت محكمة العمل الألمانية ببطلان فسخ تعاقد نادي ماينز للاعبه أنور الغازي.

وكان النادي الألماني فسخ عقد الغازي في شهر نوفمبر الماضي بسبب إعلان دعمه لفلسطين.

وأقرت المحكمة بحصول الغازي على مليون و700 ألف يورو منذ فسخ عقده في 3 نوفمبر الماضي.