Gaming - الشحات يجتمع مع مسؤولي اتحاد الكرة قبل بطولة العالم للألعاب الإلكترونية

استضاف الاتحاد المصري لكرة القدم، عمر الشحات ممثل مصر في بطولة العالم للألعاب الإلكترونية، للتنسيق بشأن سفر البعثة إلى الرياض.

وتنطلق بطولة العالم للألعاب الإلكترونية في العاشر من ديسمبر المقبل، وتستمر لمدة 3 أيام، في العاصمة السعودية.

ويشارك في البطولة 12 منتخبا مقسمين إلى مجموعتين في الدور الأول.

ويخوض منتخب مصر 5 مواجهات، ليتأهل أول 4 منتخبات من كل مجموعة إلى الدور الثاني.

وتقام المباريات في الدور التالي بنظام الأدوار الإقصائية، فيما تقام المباراة النهائية يوم 13 ديسمبر.

وعقد مصطفى عزام المدير التنفيذي للاتحاد، وشريف عبد الباقي رئيس اتحاد الرياضات الإلكترونية، ومحمد سمير زاهر مدير التسويق ورئيس لجنة الألعاب الإلكترونية باتحاد الكرة، جلسة مع عمر الشحات، وعبد الرحمن بشير صانع المحتوى المعتمد من الاتحاد الدولي لكرة القدم، للتنسيق بشأن سفر البعثة إلى الرياض، وترتيب جميع الإجراءات الخاصة بالمشاركة.

وتقام قرعة بطولة العالم للألعاب الإلكترونية اليوم في الرياض.