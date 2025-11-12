جواو مينديش: لا أشعر بالضغط كوني ابن رونالدينيو

لا يمثل اسم رونالدينيو أي ضغوط على نجله جواو مينديش الذي انضم مؤخرا إلى أكاديمية هال سيتي الإنجليزي.

وانضم جواو من بيرنلي إلى أكاديمية هال سيتي في سبتمبر الماضي قادما من بيرنلي.

وقال مينديش لـ بي بي سي: "لا أشعر بالضغط، دائما كنت واضحا مع نفسي، أنا هو أنا، وهو شخص آخر".

وأضاف "من الطبيعي أن تراني نجله لكن هذا لا يؤثر عليّ أو على طريقة لعبي، لا أهتم بكل هذا".

وأردف "عائلتي بأكملها تخبرني بأنها مجرد ضوضاء وأنني لست بحاجة لسماعها، أنا فقط أريد أن أكون سعيدا أثناء لعب كرة القدم".

وواصل "أعمل بقوة لحجز مركز أساسي في الفريق، وهدفي الرئيسي هو التواجد مع الفريق الأول".

وأتم "المستوى البدني ليس كما كنت، لكنني أعمل على ذلك، المدرب يتفهم الأمر ويساعدني كثيرا".

وبدأ جواو صاحب الـ 20 عاما الذي يشغل مركز الجناح مسيرته مع فلامنجو وفاسكو دا جاما.

وفي السنوات الأخيرة لعب لفرق كروزيرو البرازيلي وأكاديمية برشلونة في 2023.

وانضم الموسم الماضي لصفوف بيرنلي قبل أن ينضم مؤخرا إلى هال سيتي.