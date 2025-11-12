جارديان: برشلونة يستهدف هاري كين

في خطوة كبيرة، كشفت صحيفة "ذا جارديان" البريطانية أن نادي برشلونة وضع المهاجم الإنجليزي هاري كين نجم بايرن ميونيخ كخيار أول لتعويض روبرت ليفاندوفسكي في الصيف المقبل.

وينتهي عقد ليفاندوفسكي (37 عامًا) مع برشلونة بنهاية الموسم الحالي، وسط غياب أي مؤشرات حول نية النادي تمديد تعاقده، ما دفع إدارة البلوجرانا إلى التحرك مبكرًا للبحث عن خليفة للمهاجم البولندي المخضرم.

ورغم ارتباط أسماء مثل إيتا إيونج مهاجم ليفانتي وجوليان ألفاريز لاعب أتلتيكو مدريد ببرشلونة، إلا أن النادي الكتالوني يفكر في تكرار سيناريو 2022 عندما تعاقد مع ليفاندوفسكي من بايرن، وهذه المرة باستهداف نجم الفريق البافاري الحالي هاري كين.

كين يتصدر قائمة المطلوبين في برشلونة بعدما واصل تألقه منذ انتقاله إلى بايرن قبل موسمين، مسجلًا 108 أهداف في 113 مباراة، منها 23 هدفًا في الموسم الجاري فقط، ليؤكد أنه لا يزال أحد أكثر المهاجمين فاعلية في العالم.

ورغم بلوغه 32 عامًا، لا يزال قائد منتخب إنجلترا يقدم أداءً متكاملًا على الصعيدين التهديفي والجماعي، وهو ما جعل برشلونة يرى فيه البديل المثالي لضمان استمرارية الخط الهجومي بنفس الجودة.

ويمتد عقد كين مع بايرن حتى 2027، لكنه يتضمن شرطا جزائيًا بقيمة 57 مليون جنيه إسترليني، وهو مبلغ ترى إدارة برشلونة أنه مناسب بالنظر إلى قيمته وخبرته.

ورغم أن المهاجم الإنجليزي أبدى في وقت سابق انفتاحه على تمديد عقده مع بايرن، إلا أن فكرة اللعب لبرشلونة تبقى مغرية بالنسبة له، خاصة مع سعيه لتجربة جديدة في نادٍ من عمالقة أوروبا.

ويرى مسؤولو برشلونة أن التعاقد مع كين سيمنح الفريق ضمانًا لتحقيق نجاح فوري لعدة مواسم، بينما يواصل النادي تحسين وضعه المالي تمهيدًا للتعاقد مع مهاجم شاب يكون الوريث المستقبلي لخط الهجوم.