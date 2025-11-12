قبل لقاء الجزائر.. ضم 2 واستبعاد شلبي والسولية وربيع من قائمة منتخب مصر الثاني

أعلن منتخب مصر الثاني استدعاء محمد عادل لاعب سيراميكا كليوباترا وإسلام سمير لاعب الاتحاد السكندري لمواجهتي الجزائر الوديتين.

ويستعد منتخب مصر الثاني لخوض مباراتين وديتين ضد الجزائر خلال شهر نوفمبر الحالي استعدادا لكأس العرب.

ويأتي انضمام الثنائي لتعويض غياب الثلاثي عمرو السولية ومصطفي شلبي وأحمد ربيع بسبب الإصابة.

وتقام المباراة الأولى يوم الجمعة 14 نوفمبر الجاري في تمام الرابعة مساءً، فيما تقام المباراة الثانية يوم الإثنين 17 نوفمبر الساعة السادسة مساءً.

استدعاء محمد عادل وإسلام سمير لمعسكر منتخب مصر المشارك في كأس العرب 🗒️🔴

وشهدت قائمة منتخب مصر الثاني، دخول محمد عواد حارس الزمالك، ومحمد بسام حارس سيراميكا كليوباترا، وهادي رياض مدافع بتروجت لأول مرة.

وتقام بطولة كأس العرب خلال الفترة من 1 إلى 18 ديسمبر.

ويتواجد المنتخب المصري في المجموعة الثالثة إلى جانب الأردن والإمارات، والكويت أو موريتانيا.

أما منتخب الجزائر فيتواجد في المجموعة الرابعة إلى جانب العراق، والبحرين أو جيبوتي، ولبنان أو السودان.

وبذلك أصبحت قائمة منتخب مصر الثاني كالتالي:

حراسة المرمى: محمد عواد (الزمالك) - علي لطفي (زد) - محمد بسام (سيراميكا كليوباترا).

الدفاع: أحمد هاني (سيراميكا كليوباترا) - كريم العراقي (المصري) - يحيى زكريا (غزل المحلة) - كريم فؤاد (الأهلي) - رجب نبيل (سيراميكا) - كريم الدبيس (سيراميكا) - محمود حمدي "الونش" (الزمالك) - ياسين مرعي (الأهلي) - هادي رياض (بتروجت) - عمر فايد (أروكا).

الوسط: محمد عادل (سيراميكا كليوباترا) - محمد النني (الجزيرة) - أكرم توفيق (الشمال) - غنام محمد (مودرن سبورت) - محمد مجدي "أفشة" (الأهلي) - مصطفى سعد (زد) - محمد مسعد (مودرن سبورت) - إسلام عيسى (سيراميكا كليوباترا).

الهجوم : محمد شريف (الأهلي) - أحمد ياسر ريان (البنك الأهلي) - حسام حسن (مودرن).